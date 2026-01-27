El asesinato de Alex Pretti sacudió a la comunidad empresarial: CEOs piden medidas urgentes y acción inmediata para reducir la violencia.

Golpe al DHS: demócratas impulsan ley para cortar fondos y frenar la detención de migrantes en EE. UU.

Empresas estadounidenses se pronuncian tras el tiroteo de Alex Pretti

El tiroteo mortal del ciudadano estadounidense Alex Jeffrey Pretti, abatido por agentes federales durante una operación de inmigración en Minneapolis el 24 de enero de 2026, ha generado una respuesta inusual por parte de la comunidad empresarial en Estados Unidos.

Más de 60 altos ejecutivos de empresas con sede en Minnesota y líderes tecnológicos a nivel nacional han condenado la violencia y exigido soluciones pacíficas y una revisión de las tácticas federales.

Pocas horas después del tiroteo, la Minnesota Chamber of Commerce difundió una carta pública firmada por más de 60 CEOs de empresas importantes, pidiendo una “de‑escalada inmediata de tensiones” y cooperación entre autoridades estatales, locales y federales para encontrar soluciones duraderas que permitan a las comunidades y negocios retomar actividades y prosperar.

La lista de firmantes incluye líderes de corporaciones con fuerte presencia nacional e internacional, entre ellas:

3M – William Brown, Chairman y CEO

Allianz Life Insurance Company – Jasmine Jirele, President y CEO

Ameriprise Financial – James Cracchiolo, Chairman y CEO

Best Buy – Corie Barry, CEO

Target – Michael Fiddelke, CEO

UnitedHealth Group – Stephen Hemsley, CEO

Blue Cross & Blue Shield of Minnesota – Dana Erickson, President y CEO

Anchor Paper, Andersen Corporation, APi Group y otros líderes corporativos.

Según un artículo de Newsweek, la carta señala que, aunque muchos de estos ejecutivos han trabajado tras bastidores con funcionarios estatales y federales en las últimas semanas, el reciente tiroteo representa una escalada que pone en riesgo la seguridad de sus empleados, clientes y operaciones.

El pronunciamiento empresarial se ha amplificado con respuestas del sector tecnológico y líderes globales:

Jeff Dean (Google DeepMind) describió los videos del tiroteo como “ absolutely shameful ” (absolutamente vergonzosos).

” (absolutamente vergonzosos). James Dyett (OpenAI) cuestionó la diferencia de indignación pública frente a la violencia y frente a asuntos fiscales o regulatorios.

Sin embargo, en algunos sectores corporativos también se han generado divisiones.

Por ejemplo, dentro de la firma Khosla Ventures hubo una disputa pública entre socios sobre cómo abordar el tema, con algunos defendiendo a los agentes y otros criticando fuertemente el uso de la fuerza.

NEW: The Minnesota Chamber of Commerce released this letter on behalf of more than 60 CEOs of Minnesota-based companies today. https://t.co/n4x7yJGoJv pic.twitter.com/uzXg0tzjIm — Minnesota Chamber of Commerce (@MN_Chamber) January 25, 2026

El llamado de las empresas coincide con protestas ciudadanas en varias ciudades de Estados Unidos, donde manifestantes exigen una investigación independiente, el retiro de las fuerzas federales y cambios en las políticas de inmigración y aplicación de la ley.

Las reacciones de líderes locales, como el gobernador de Minnesota y el alcalde de Minneapolis, también han sido críticas hacia la presencia federal.

El pronunciamiento conjunto de grandes empresas, algo inusual en crisis políticas internas, subraya la preocupación por el clima de tensiones y sus efectos económicos y sociales.

El tiroteo de Alex Pretti y la reacción inmediata de más de 60 CEOs estadounidenses subrayan la intersección entre derechos civiles, responsabilidad gubernamental y el papel de las empresas en la sociedad.

Este hecho es importante porque no solo refleja la preocupación pública frente al uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales, sino que también marca un precedente, pues el sector privado se posiciona como voz activa en debates de justicia social y seguridad comunitaria.

La atención mediática y el pronunciamiento de líderes empresariales podrían impulsar investigaciones más rigurosas y políticas de control más transparentes.