El mercado laboral estadounidense genera preocupación, pues en noviembre dio nuevas muestras de su debilitamiento, debido al aumento de la tasa de desempleo que se escaló hasta el 4,6 %, la más alta en cuatro años, informó el Departamento de Trabajo.

La creación de nuevos puestos creció

Pese a eso, en noviembre la creación de nuevos empleos fue mejor de lo que se tenía previsto, con 64.000 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con cifras oficiales publicadas este martes.

De acuerdo con los análisis, se estimaba la creación de 45.000 empleos más y una tasa de desempleo del 4,5%, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

“El empleo aumentó en los sectores de la sanidad y la construcción en noviembre, mientras que el gobierno federal siguió perdiendo puestos de trabajo”, afirmó el departamento.

Desempleo crece

Como muestra de esta caída del mercado laboral, el número de personas desempleadas creció en 326.000 respecto a septiembre y genera preocupación.

Mientras la cifra de desempleo aumenta, la creación de nuevos empleos crece comparados con el mes de septiembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual manera, se afirma que hay 909.000 trabajadores más que actualmente laboran a tiempo parcial, pero que desearían hacerlo a jornada completa, esto comparado con el mes de septiembre.

Las cifras de empleo se basan en dos encuestas distintas, publicadas al mismo tiempo. Una realizada a los empleadores y la otra a los hogares.

Los datos del mes de noviembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario que duró 43 días entre octubre y noviembre, lo que interfirió en la recopilación de datos.

Debido a ese cierre presupuestario, el Departamento de Trabajo decidió no publicar la tasa de desempleo y la tasa de creación de empleo del mes de octubre, ya que sus agentes no pudieron realizar las encuestas necesarias.

Los datos de noviembre se publicaron menos de una semana después de la decisión de la Reserva Federal (Fed, Banco Central) de recortar por tercera vez seguida las tasas de interés en un cuarto de punto debido a la mala evolución del empleo.

La Fed baja intereses. | Foto: Getty Images

Este aumento del desempleo también genera presiones a la Fed para reducir aún más los tipos de interés y con eso impulsar la economía, pese a la preocupación de algunos gobernadores por la alta inflación, que permanece lejos de la meta del 2% anual.

Aunque los aranceles de Donald Trump no han provocado un aumento generalizado de los precios, las empresas afirman que los costes de empresariales se han disparado, lo que alimenta la incertidumbre sobre la inflación.

Elizabeth Warren, la principal demócrata del Comité Bancario del Senado, criticó los “aranceles caóticos y las políticas económicas fallidas” de Trump, que “golpean el mercado laboral”.

Este panorama genera nuevas discusiones en torno al curso económico del país, sin embargo, se espera que las medidas por parte de los entes correspondientes ayuden a mejorar las preocupantes cifras presentadas.