Suscribirse

Estados Unidos

En Estados Unidos crece el desempleo: noviembre sorprendió con la cifra más alta desde el 2021

Tasa de desempleo en noviembre es la más alta en cuatro años.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
16 de diciembre de 2025, 5:43 p. m.
x
Desempleo crece en Estados Unidos | Foto: Getty Images

El mercado laboral estadounidense genera preocupación, pues en noviembre dio nuevas muestras de su debilitamiento, debido al aumento de la tasa de desempleo que se escaló hasta el 4,6 %, la más alta en cuatro años, informó el Departamento de Trabajo.

La creación de nuevos puestos creció

Pese a eso, en noviembre la creación de nuevos empleos fue mejor de lo que se tenía previsto, con 64.000 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con cifras oficiales publicadas este martes.

De acuerdo con los análisis, se estimaba la creación de 45.000 empleos más y una tasa de desempleo del 4,5%, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

Contexto: El presidente Donald Trump agita la agenda económica: revelará en 2026 a su nominado para presidir la Reserva Federal

El empleo aumentó en los sectores de la sanidad y la construcción en noviembre, mientras que el gobierno federal siguió perdiendo puestos de trabajo”, afirmó el departamento.

Desempleo crece

Como muestra de esta caída del mercado laboral, el número de personas desempleadas creció en 326.000 respecto a septiembre y genera preocupación.

Un estudio indica que la IA impacta directamente en el empleo de jóvenes profesionales tecnológicos.
Mientras la cifra de desempleo aumenta, la creación de nuevos empleos crece comparados con el mes de septiembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual manera, se afirma que hay 909.000 trabajadores más que actualmente laboran a tiempo parcial, pero que desearían hacerlo a jornada completa, esto comparado con el mes de septiembre.

Las cifras de empleo se basan en dos encuestas distintas, publicadas al mismo tiempo. Una realizada a los empleadores y la otra a los hogares.

Los datos del mes de noviembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario que duró 43 días entre octubre y noviembre, lo que interfirió en la recopilación de datos.

Debido a ese cierre presupuestario, el Departamento de Trabajo decidió no publicar la tasa de desempleo y la tasa de creación de empleo del mes de octubre, ya que sus agentes no pudieron realizar las encuestas necesarias.

Los datos de noviembre se publicaron menos de una semana después de la decisión de la Reserva Federal (Fed, Banco Central) de recortar por tercera vez seguida las tasas de interés en un cuarto de punto debido a la mala evolución del empleo.

La Reserva Federal indica que la vida útil de un billete depende de su denominación.
La Fed baja intereses. | Foto: Getty Images

Este aumento del desempleo también genera presiones a la Fed para reducir aún más los tipos de interés y con eso impulsar la economía, pese a la preocupación de algunos gobernadores por la alta inflación, que permanece lejos de la meta del 2% anual.

Contexto: Temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos: calendario fiscal para presentar documentación y realizar pagos ante el IRS

Aunque los aranceles de Donald Trump no han provocado un aumento generalizado de los precios, las empresas afirman que los costes de empresariales se han disparado, lo que alimenta la incertidumbre sobre la inflación.

Elizabeth Warren, la principal demócrata del Comité Bancario del Senado, criticó los “aranceles caóticos y las políticas económicas fallidas” de Trump, que “golpean el mercado laboral”.

Este panorama genera nuevas discusiones en torno al curso económico del país, sin embargo, se espera que las medidas por parte de los entes correspondientes ayuden a mejorar las preocupantes cifras presentadas.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estos son los cinco militares y contratistas capturados por el escándalo de posible corrupción en contrato de helicópteros MI-17

2. Moños y trenzas contra el ICE: la protesta silenciosa que recorre California

3. Experto explicó las drásticas consecuencias que viviría Verónica Alcocer por regresar a Colombia: “Restricción casi absoluta”

4. ¿Cuáles son los próximos estrenos en Cine Colombia para esta semana, del martes 16 de diciembre al 21 de diciembre?

5. Elon Musk hace historia: logra alcanzar un patrimonio de más de USD 600.000 millones y redefine la riqueza mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosDesempleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.