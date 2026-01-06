La escasez de trabajadores en la industria de la construcción ha llevado a una congresista republicana de Texas a plantear ante la administración de Donald Trump la exploración de nuevas vías legales que permitan a algunos migrantes indocumentados trabajar formalmente en Estados Unidos.

Esto ha dado un giro pragmático dentro del debate migratorio impulsado por presiones económicas y empresariales.

Texas impulsa idea para permitir trabajo legal a migrantes indocumentados en la construcción bajo Trump

La congresista republicana por Texas, Monica De La Cruz, ha anunciado que planea explorar nuevas vías que permitan a algunos migrantes indocumentados trabajar legalmente en la industria de la construcción en Estados Unidos.

Esta iniciativa, que marca un giro notable en la manera en que ciertos sectores del Partido Republicano han abordado el tema migratorio, ha tenido eco en líderes empresariales que han visto cómo las recientes redadas de inmigración están socavando a uno de los sectores laborales más dinámicos de Texas.

De La Cruz, representante por Edinburg, sostuvo reuniones con la Asociación de Constructores del Sur de Texas tras varias quejas de empresarios sobre las detenciones de trabajadores en obras. Según ellos, esto han provocado escasez de mano de obra y retrasos en proyectos.

La representante señaló que quiere “ver dónde encajaría la industria de la construcción” dentro de un programa de visas especial, tomando como referencia el modelo de las visas H-2A, que actualmente se usan para trabajadores agrícolas temporales, según lo informa KSAT.

La congresista aseguró que su intención es representar a su comunidad y mantener su prosperidad, incluso si eso significa empujar a su propio partido hacia posiciones menos ortodoxas en materia migratoria.

El plan no implica un cambio de ley inmediato, sino el inicio de conversaciones oficiales con el Departamento de Trabajo para evaluar opciones que estabilicen la fuerza laboral, informa The Texas Tribune.

Una respuesta al impacto económico de la política migratoria

La propuesta de De La Cruz surge en un contexto en el que la administración de Trump ha intensificado las operaciones de Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Esta política ha generado temor entre trabajadores inmigrantes, muchos de los cuales han optado por no presentarse a sus lugares de trabajo, lo que a su vez ha afectado a la industria de la construcción y a otros sectores dependientes de mano de obra local.

La escasez de trabajadores ha llevado a algunos legisladores republicanos a considerar alternativas que reconozcan la importancia de este grupo de indocumentados en la economía estadounidense, como indica KSAT.

La idea de crear un estatus especial o un programa de visas para trabajadores de la construcción ha sido descrita por analistas como un intento de los sectores empresariales y algunos políticos de buscar una “vía intermedia” ante el choque entre la aplicación estricta de la ley y las necesidades del mercado laboral.

Hasta ahora, estas propuestas no han derivado en cambios de política concretos.