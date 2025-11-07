Noviembre se caracteriza por la antesala de la época navideña, una temporada tanto espiritual como comercial en Estados Unidos, donde millones de personas harán compras de todo tipo esperando ofertas especiales para adquirir los productos.

Así bien, el próximo viernes 28 de noviembre será el conocido Black Friday (Viernes Negro en español). El día tiene como propósito instar a realizar compras masivas a cambio de descuentos únicos, que solo se presentan en esta etapa del año.

El Black Friday se caracteriza por filas multitudinarias en los diferentes almacenes. | Foto: China News Service via Getty Ima

Además, brinda la oportunidad de comprar artículos para la época decembrina, que si bien es igual de comercial, los precios suelen subir conforme se acercan los días de fin de año, donde se da obsequios a familiares y amigos.

Tarifas especiales en almacenes físicos y electrónicos

Este impulso a las tiendas impone una tendencia de descuentos, ofertas y facilidades de pago para soportar las compras masivas.

En los grandes minoristas es común ver filas largas y conteo regresivo para entrar a los establecimientos.

Tras la implementación plena del ecommerce, estas ofertas también se volcaron a la virtualidad, dando más eficacia y mucho más movimiento a las transacciones.

Las compras online se volvieron populares en la segunda década del siglo XXl | Foto: 123rf

La idea surgió desde la década de 1950, cuando la policía de de Filadelfia expresó quejas por la gente que e aglomeraba en tiendas que ofrecían descuentos justo el día siguiente al Dia de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes de Estados Unidos que se celebra el último jueves de noviembre.

Por su parte, el Cyber Monday ( Cyber Lunes en español) surgió más adelante con el objetivo de seguir con la línea de descuentos durante todo el fin de semana pero enfocado más en compras virtuales, aunque actualmente también se extiende a locales físicos.

En general, las promociones son similares, pero el lunes ofrecen más productos con descuento en el sector tecnológico y turístico, según informes económicos.

¿Cuánto se mueve en el Black Friday?

A pesar de momentos inestables en la economía actual, esto días mueven cantidades importantes de dinero.

En Estados Unidos, las cifras indican que en 2024 se vendieron más de 9.800 millones de dólares, hasta ahora el mayor valor registrado.