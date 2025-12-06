Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos anuncia aumento del salario mínimo para 2026: así serán los cambios en California

Algunos estados del país verán cambios desde enero, mientras que otros desde mitad de año.

Redacción Mundo
6 de diciembre de 2025, 3:26 p. m.
Inflación
Los salarios subirán de acuerdo al incremento de la inflación | Foto: TimeShops - stock.adobe.com

En Estados Unidos, en el marco de fin de año, se están estableciendo las normas fiscales que entrarán en vigor para el próximo 2026. Entre los cambios que son comunes en el país, es el aumento del salario mínimo, que responde a las necesidades de las personas de acuerdo con la inflación y los aranceles que han subido de precio la calidad de vida.

Así las cosas, la administración del estado de California anunció que el salario subirá para los residentes.

Este año, el salario mínimo alcanzó los 16,50 dólares por hora, superando el promedio de ingresos para la mayoría del país de Norte América. Según los detalles de la gobernación, el salario podría estar alrededor de los 17 dólares por hora para el 2026.

Economia
En California, el salario puede alcanzar los 17 dólares por hora. | Foto: Adobe Stock

Para hacer las modificaciones, el Departamento de Finanzas de California debe analizar la inflación y la manera en la que los ciudadanos están adquiriendo sus servicios y bienes básicos. Por lo tanto, en tanto la inflación suba, también lo harán los salarios.

Índice de Precios al Consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos (CPI-W) determina, en su página web, que el salario de California puede aumentar un 3,5 % cada año, según los porcentajes de cambio.

La administración estatal anunciará el monto definido cerca de enero del próximo año, debido a que los cambios entran en vigor desde el primer día del 2026.

En California entran en vigor los cambios el 1 de enero de 2026. | Foto: 123RF

Junto con este estado, otras gobernaciones también han anunciado que habrá cambios en los salarios para la mayoría de los trabajadores, pues hay empleados, como en servicios de comida, que tienen variaciones en sus ingresos, dependiendo del estado y sus particularidades en el trabajo.

Los trabajadores de restaurantes de comida rápida reciben 20 dólares por hora. Los empleados de centros de salud reciben hasta 23 dólares por hora. Estos podrán ver cambios superiores para el año entrante.

En algunos estados entrarán en vigor a mitad de año. | Foto: 123rf

Los lugares donde también habrá cambios para el 2026 son: Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Dakota del Sur, Florida, Hawái, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.

Algunos estados implementarán los cambios desde el 1 de enero de 2026, mientras que otras regiones lo harán a mediados de año, desde julio a septiembre. Por lo tanto, se insta a las personas a revisar la información de la gobernación para esclarecer cuánto es el incremento y desde cuándo se serán reflejados de sus ingresos.

