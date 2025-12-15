El gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha una nueva iniciativa de apoyo económico que promete pagos de hasta 10.200 dólares a las personas y familias que cumplan con 3 requisitos esenciales.

Este programa tiene como objetivo, proporcionar alivio financiero a miles de hogares en medio de las dificultades económicas actuales.

Un programa local destinado a un grupo concreto de residentes

El monto de 10.200 dólares surge de pagos mensuales de 850 dólares durante 12 meses, otorgados a los beneficiarios seleccionados dentro de un plan financiado con fondos estatales y locales.

La iniciativa es administrada por la Office of Arts and Culture (OAC), del condado de Sacramento, y con ella se persigue brindar estabilidad económica a personas que cumplan condiciones específicas de residencia y actividad, de acuerdo con la información publicada por El Cronista y las autoridades locales.

A diferencia de los cheques de estímulo distribuidos a nivel federal, este programa no es gestionado por el IRS, ni por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como tampoco está disponible en otros estados.

Especialistas en políticas públicas advierten que es fundamental distinguir entre beneficios federales vigentes, que suelen anunciarse a través de portales oficiales como USA.gov, y programas estatales o municipales, cuyos requisitos y disponibilidad varían según la jurisdicción.

Pagos mensuales de 850 dólares durante un año conforman el beneficio total de 10.200 dólares que recibirán los participantes seleccionados por el programa local del condado de Sacramento. | Foto: Getty Images

¿Cómo tener acceso a este beneficio y quiénes se pueden postular?

El programa está dirigido exclusivamente a residentes del condado de Sacramento, en California, que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos por las autoridades locales.

De acuerdo con la información difundida por el propio condado, los solicitantes deben acreditar

Residencia en el condado de Sacramento, California: los solicitantes deben vivir en el área del condado de Sacramento y demostrar su residencia legal en esa jurisdicción.

los solicitantes deben vivir en el área del condado de Sacramento y demostrar su residencia legal en esa jurisdicción. Actividad artística o creativa: deben ser artistas o creadores activos dentro de una de las disciplinas artísticas reconocidas por la OAC, como artes visuales, música, danza, teatro, literatura, entre otras.

deben ser artistas o creadores activos dentro de una de las disciplinas artísticas reconocidas por la OAC, como artes visuales, música, danza, teatro, literatura, entre otras. Cumplimiento de los requisitos administrativos: es necesario completar una solicitud formal dentro de los plazos establecidos, proporcionar la documentación necesaria (como pruebas de residencia y actividad artística) y cumplir con los procedimientos de selección indicados por el programa.

El acceso al dinero no es automático ni inmediato, ya que primero se abre un período de postulación y evaluación, y solo quienes resulten seleccionados comienzan a recibir el beneficio.

Una vez aprobados, los pagos se entregan de manera mensual por 12 meses consecutivos, con depósitos de 850 dólares, hasta completar un total de 10.200 dólares, siempre que el beneficiario mantenga las condiciones exigidas durante la vigencia del programa.

En concreto, este pago no corresponde a un nuevo cheque federal para todo Estados Unidos.

Se trata de una ayuda local que solo aplica en California, dentro del condado de Sacramento, con condiciones específicas y alcance limitado.