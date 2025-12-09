En un giro llamativo, el presidente Donald Trump anunció, el lunes 8 de diciembre de 2025, un paquete de ayuda de 12.000 millones de dólares para agricultores de Estados Unidos afectados por sus propias políticas arancelarias y la guerra comercial con China.

Durante una reunión celebrada en la Casa Blanca y acompañado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, Trump aseguró que los fondos provendrían de los ingresos recaudados por aranceles, prometiendo que servirían como “puente” para el campo mientras sus medidas comerciales surtían efecto.

Así será el plan de ayuda para agricultores afectados por la guerra comercial con China

El plan de ayuda contempla que 11.000 millones de dólares se destinen a pagos únicos directos a productores de cultivos extensivos como maíz, soja, trigo, algodón, arroz y sorgo, bajo el programa Farmer Bridge Assistance, como lo explica CBS News.

Los 1.000 millones restantes se reservan para cultivos especiales, incluyendo frutas, vegetales y otros productos fuera del esquema principal.

Según Trump, los fondos provienen de los ingresos generados por los aranceles impuestos a importaciones, buscando mitigar el impacto económico que estas tarifas han tenido en los agricultores.

Por su parte, la secretaria Rollins indicó que los pagos deberían comenzar a fluir antes del 28 de febrero de 2026.

El anuncio llega después de un año complicado para muchos agricultores estadounidenses. Las represalias y restricciones comerciales hicieron que compradores como China redujeran sus importaciones de productos agrícolas, afectando especialmente la soja, que tiene en ese mercado su principal destino.

A la caída en la demanda se sumaron aumentos en los costos de insumos, incluyendo semillas, fertilizantes y maquinaria, lo que incrementó los gastos de producción en un contexto de precios deprimidos.

Según la administración, el rescate pretende ofrecer “certeza” al sector mientras las consecuencias del conflicto comercial y el encarecimiento de costos afectan la rentabilidad.

Paquete de ayuda de Trump busca rescatar al campo estadounidense golpeado por aranceles | Foto: Getty Images

Alivio millonario para el agro tras aranceles de Trump

La reacción del sector agrícola fue mixta. La American Farm Bureau Federation expresó su agradecimiento por la ayuda inmediata, destacando que el paquete “brinda un alivio necesario para familias agrícolas que han enfrentado pérdidas significativas debido a la guerra comercial”.

Sin embargo, algunos pequeños productores y representantes de la National Farmers Union criticaron que la medida no aborda problemas estructurales, como la dependencia excesiva de mercados externos o la volatilidad de precios causada por los aranceles, según lo ha registrado la Agencia Reuters.

Esta propuesta busca mantener el respaldo político del sector agrícola, una base tradicional de Trump, y estabilizar los precios internos, mostrando que los costos generados por sus propias políticas serían parcialmente mitigados.

Aun así, algunos críticos advierten que el rescate podría reforzar la dependencia del Estado, sin garantizar que los agricultores recuperen su competitividad en el mercado internacional si las exportaciones a China y otros países no se reactivan.

Analistas señalan también que existe incertidumbre sobre la distribución de los fondos, especialmente para pequeños productores o cultivos menos comunes, que podrían quedar fuera del programa.

En definitiva, el paquete de 12.000 millones refleja la paradoja de las políticas arancelarias,