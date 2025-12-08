Mundo

Donald Trump amenaza a México con nuevos aranceles y lo acusa de violar un tratado de aguas

México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo, llamado Río Grande del lado estadounidense, según el tratado.

9 de diciembre de 2025, 1:11 a. m.