Estados Unidos

Estos son los empleados de Estados Unidos que recibieron un cheque de 10.000 dólares: “se destacaron por su desempeño excepcional”

Durante el cierre gubernamental, cientos de trabajadores fueron suspendidos o se vieron obligados a trabajar sin renumeración.

Redacción Mundo
14 de noviembre de 2025, 3:42 a. m.
20 agentes del TSA recibieron el bono del DHS por haber trabajado sin pago. | Foto: SOPA Images / Colaborador/Getty Images - Andrew Wevers / Colaborador/Getty Images

En Estados Unidos se acabó el cierre de gobierno que duró 43 días, el más largo de todo la historia, y que afectó a cientos de empleados federales que fueron suspendidos de sus labores debido a que el Congreso no había acordado un presupuesto pata el nuevo año fiscal, lo que recortó el envío de dinero a programas y agencia gubernamentales.

Uno de los golpes más fuertes durante todo octubre se evidenció en las operaciones aéreas, pues muchos de los controladores de los aeropuertos perdieron sus puestos, lo que provocó caos en los vuelos y demoras en los tiempos de espera en las instalaciones aeroportuarias.

Un día después de que el Congreso aprobó un presupuesto que fue firmado por el presidente Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el envío de un bono de hasta 10.000 dólares para 20 empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) del Aeropuerto Intercontinental George Bush, ubicado en Houston, Texas.

El cierre de gobierno provocó la suspensión de cientos de empleos federales. | Foto: Gado via Getty Images

El cheque es una forma de agradecimiento por las labores que prestaron los agentes durante el cierre de gobierno.

Contexto: ¿Se reanudan los vuelos en EE. UU.? Esto es lo que pasará con los viajes durante el feriado de Acción de Gracias

“Los estadounidenses pueden estar orgullosos de los trabajadores de la TSA en todo el país que continuaron prestando sus servicios con excelencia durante el cierre del gobierno“, publicó la secretaria Noem en su perfil de X este jueves, 13 de noviembre. ”Muchos de ellos hicieron grandes esfuerzos para proteger a nuestro país, cuidar de sus compatriotas y mantener nuestra nación en marcha“.

“El presidente Trump y yo otorgaremos una bonificación de 10.000 dólares a los agentes de la TSA ejemplares de todo el país que se destacaron por su desempeño excepcional”, continuó.

Contexto: El caos en los aeropuertos de EE.UU. no para: miles de vuelos cancelados y pasajeros varados por el cierre de gobierno

Durante los últimos días, los oficiales del TSA tuvieron que trabajar sin recibir pago, debido al cierre. El miércoles, 12 de noviembre, en horas de la noche, Trump firmó un acuerdo que financia a las agencias federales hasta el 30 de enero del próximo año.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. | Foto: Getty Images

Antes de la medida que implementó Noem, el presidente estadounidense ya había sugerido un pago a los trabajadores de seguridad en el transporte.

“Para aquellos controladores de tráfico aéreo que fueron GRANDES PATRIOTAS y no se tomaron NINGÚN DÍA LIBRE por la ‘farsa del cierre del gobierno demócrata’, recomendaré una BONIFICACIÓN de 10.000 dólares por persona por su distinguido servicio a nuestro país”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social el pasado lunes, 10 de noviembre.

Muchos empleados se vieron obligados a seguir trabajando sin sueldo durante 43 días. | Foto: Getty Images

La decisión, sin embargo, fue criticada por los demócratas.

“‘Ser diligente con el dinero de los contribuyentes’, dice la aprovechada que vuela en lujosos jets Gulfstream y vive gratis en una casa militar frente al mar”, se lee en una publicación de los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en X.

