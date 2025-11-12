Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos reabre su Gobierno tras 43 días de crisis: el cierre más largo de la historia que afectó toda la nación

Más de 600.000 empleados volverán a sus funciones, mientras que el debate sanitario sigue dividiendo al país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
13 de noviembre de 2025, 3:38 a. m.
x
El Congreso de EE. UU. puso fin al cierre gubernamental más largo de la historia. | Foto: Getty Images

La Cámara de Representantes terminó este miércoles, 12 de noviembre, con el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, tras 43 días de un duro pulso político que provocó cancelaciones de vuelos, el despido de miles de funcionarios y un debate sobre la sanidad pública que ahora entra en un nuevo capítulo.

Los representantes aprobaron por 222 votos a favor y 209 en contra una resolución legislativa proveniente del Senado, que la había aprobado a su vez el lunes. El martes fue feriado en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump tenía previsto firmar la ley presupuestaria esta misma noche, informó la Casa Blanca.

“Sabían que iban a causar daño, y lo hicieron de todas maneras”, acusó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en alusión a los demócratas.

x
Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes. | Foto: Associated Press

“Seguiremos defendiendo los derechos de los estadounidenses”, había clamado poco antes, en el debate previo, el líder de la bancada opositora, Hakeem Jeffries.

La aritmética parlamentaria favoreció a los republicanos, que tienen una mayoría muy ajustada en el Congreso, pero que han mostrado mejor disciplina de voto en ambas cámaras. Los demócratas, en cambio, aparecieron divididos entre un liderazgo que quería mantener el pulso con el gobierno, y ciertos legisladores moderados que optaron por romper filas.

Los servicios de investigación del Congreso calculan que el país perdió hasta 14.000 millones de dólares en esta parálisis presupuestaria. Unos 670.000 funcionarios volverán al trabajo con derecho a sueldo a partir del jueves.

Contexto: ¿Se reanudan los vuelos en EE. UU.? Esto es lo que pasará con los viajes durante el feriado de Acción de Gracias

El debate sanitario

El Senado votó el lunes favorablemente gracias a la participación de ocho demócratas y la oposición de un solo republicano. Los esfuerzos titánicos de los demócratas para intentar reabrir toda la gran discusión sobre los subsidios para la cobertura sanitaria acabaron frustrados.

Los republicanos se limitaron a prometer un debate separado, a corto plazo, en el Congreso sobre las ayudas a millones de estadounidenses para pagar su cobertura sanitaria.

Donald Trump y el Congreso de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. | Foto: Semana / Getty Images

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, demostraron temple a lo largo de semanas de enorme presión, que incluyeron cancelaciones de vuelos en todo el país por la falta de controladores aéreos, que no cobraron sueldo durante casi dos meses.

El nerviosismo de los demócratas

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, votó en contra de la reapertura, y la misma actitud mantuvo Jeffries. “La atención médica de la gente en este país está a punto de volverse impagable”, clamó Jeffries.

Contexto: Demócratas ceden y el Senado de EE. UU. levanta el cierre de gobierno más largo de la historia. ¿Se dará de inmediato?

La polémica yace en el denominado Obamacare, la reforma sanitaria aprobada durante la presidencia del demócrata Barack Obama, que suponía un primer intento de introducir una cobertura sanitaria pública universal en todo el país.

Esa cobertura, que la Corte Suprema dictaminó que no podía ser obligatoria, ha subsistido gracias a los créditos fiscales aprobados por los demócratas. Ante la crisis de la pandemia del coronavirus, el demócrata Joe Biden extendió y amplió en 2022 los subsidios para ayudar a millones de estadounidenses a pagar esa cobertura de salud.

Esas ayudas vencen a finales de año, con lo cual las pólizas pueden subir de forma considerable.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, habla con los periodistas tras una sesión de estrategia demócrata, en el Capitolio, en Washington, el martes 21 de mayo de 2024. (AP Foto/J. Scott Applewhite)
El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York. | Foto: AP

Los republicanos aducen que esos subsidios solo deberían ayudar a los sectores más desprotegidos, y no extenderse de forma indiscriminada.

Durante los agrios debates en torno al cierre gubernamental, los republicanos acusaron también a los demócratas de querer beneficiar a millones de inmigrantes indocumentados con esos subsidios.

Los sondeos demostraron que la mayoría de la población achacaba a Trump y a los republicanos la responsabilidad del cierre, puesto que dominan la Casa Blanca y el Congreso. Pero su unidad se mantuvo casi sin fisuras, mientras que el enojo crecía en la opinión pública.

Contexto: ¿Terminará el cierre de gobierno en Estados Unidos? Esto reveló Donald Trump al respecto

El nerviosismo acabó pesando más en las filas demócratas, que hace tan solo una semana celebraban una serie de victorias en sus feudos electorales, incluida la elección de un alcalde que se declara socialista en Nueva York.

El relevo generacional se acelera en ese partido. La veterana líder en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció su retirada la semana pasada, y Schumer aparece cada vez más cuestionado en el Senado.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falcao dio respuesta cuando le preguntaron por su futuro: lo dejó todo claro

2. Preocupación por el padre de Shakira: se revela la verdad sobre el estado de salud de William Mebarak

3. La reclasificación tras el resultado de Millonarios ante Boyacá Chicó que define si va o no a la Copa Sudamericana

4. ¿Qué se sabe de la desaparición de Natalia Valentina Monsalve en Medellín?

5. Estados Unidos reabre su Gobierno tras 43 días de crisis: el cierre más largo de la historia que afectó toda la nación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidoscongreso

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.