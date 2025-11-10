Suscribirse

Mundo

¿Terminará el cierre de gobierno en Estados Unidos? Esto reveló Donald Trump al respecto

El conocido como ‘shutdown’ se convirtió la semana pasada en el más largo de su clase en la historia de EE. UU.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
10 de noviembre de 2025, 11:22 p. m.
Donald Trump y el Capitolio de los Estados Unidos
Donald Trump y el Capitolio de los Estados Unidos | Foto: Getty Images

Después de más de 40 días de cierre de servicios públicos federales, un récord, Estados Unidos vislumbra el lunes una posible solución al bloqueo presupuestario que causó este “shutdown”, tras un acuerdo en el Senado entre la mayoría republicana y algunos demócratas moderados, quienes ya enfrentan las críticas de su propio partido.

Desde el 1 de octubre, más de un millón de trabajadores federales no han trabajado o lo han hecho sin cobrar. La presión sobre los legisladores ha aumentado en los últimos días por la cancelación de miles de vuelos.

Contexto: Cierre de gobierno en Estados Unidos: qué significa el ‘shutdown’ y cómo impacta

Tras superar un importante obstáculo procedimental el domingo por la noche, se prevé que el Senado apruebe un proyecto de presupuesto a última hora del lunes o durante la madrugada. Este texto tendrá que pasar por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, previsiblemente el miércoles.

Donald Trump ha asegurado en varias ocasiones que Mamdani es un riesgo para EE. UU.
Donald Trump ha asegurado que el cierre terminará pronto. | Foto: GETTY IMAGES

El presidente Donald Trump elogió el lunes el acuerdo. “Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval, en alusión a la reapertura de servicios públicos federales que dejaron de funcionar debido a la parálisis presupuestaria.

Trump se comprometió a “cumplir el acuerdo” y dijo que “es muy bueno”, cuando se le preguntó si se adheriría a los términos del pacto que incluyen la reincorporación de los trabajadores federales despedidos durante el cierre o “shutdown”.

Contexto: Aliado de la OTAN llega para salvar a EE. UU. y asumiría miles de salarios estancados por el cierre de gobierno. Esto se sabe

“Parece que nuestra larga pesadilla nacional está llegando a su fin, y estamos agradecidos por ello”, declaró de su lado el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el lunes por la mañana. “Al menos algunos demócratas parecen dispuestos a hacer lo que los republicanos, el presidente Trump y millones de estadounidenses trabajadores les han estado pidiendo que hagan durante semanas”, añadió.

Congreso federal de los Estados Unidos en el Capitolio de Washington D. C. Democracia y libertad.
El acuerdo será votado con los congresistas, donde se podría levantar el cierre de gobierno más largo de la historia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En el centro de la disputa está la demanda de los demócratas de prorrogar los subsidios al seguro médico que expiran a finales de año. Los republicanos insisten en negociar ese punto después de aprobar el presupuesto. Sin estas ayudas, millones de estadounidenses tendrán que pagar el doble por su seguro médico a partir del año que viene.

El acuerdo alcanzado el domingo prevé un presupuesto hasta enero y la readmisión de funcionarios despedidos por el gobierno durante el cierre. El proyecto también contempla la financiación para todo el año fiscal de programas de ayuda, como el SNAP, del que se benefician más de 42 millones de estadounidenses con bajos ingresos para la compra de alimentos.

Contexto: La parálisis presupuestaria en EE. UU. comienza a afectar la defensa nuclear

“Después de 40 días de incertidumbre, me complace profundamente poder anunciar que los programas de nutrición, nuestros veteranos y otras prioridades fundamentales contarán con financiación para todo el año”, declaró el domingo por la noche el líder de la mayoría del Senado, John Thune.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ciclista murió tras ser embestido por bus del SITP en Bosa: investigan responsabilidad del conductor

2. Lo que dijo James Rodríguez sobre el Mundial 2026 que ilusionó a toda la Selección Colombia

3. Cuestionan procedimiento de la Fundación Valle de Lili sobre menor a la que le cambiaron el género: “Hoy alzo la voz por ella”

4. ¿Tiene green card? Estos son los documentos que debe presentar al viajar fuera de Estados Unidos

5. No le gusta a los hinchas: la razón por la que Santiago Giordana se quedaría en Millonarios en el 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpEstados UnidosPartido RepublicanoPartido DemócrataCongreso de Estados UnidosCapitolio de Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.