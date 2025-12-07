Estados Unidos se pronunció sobre la muerte de Alfredo Díaz en Venezuela: “Un recordatorio de la naturaleza vil del régimen de Maduro”

El opositor político de Nicolás Maduro, Alfredo Díaz, murió el pasado sábado 6 de diciembre, tras estar un año en prisión, detenido por el régimen de su país.

“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, escribió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en su perfil de X.

The death of Venezuelan political prisoner Alfredo Díaz, who was arbitrarily detained in the Maduro's torture center of El Helicoide, is yet another reminder of the vile nature of the criminal Maduro regime. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) December 7, 2025

Díaz era exgobernador del estado de Nueva Esparta. A sus 56 años estaba preso luego de ser acusado de conspiración, un cargo que él, sus abogados y su familia negaron hasta su fallecimiento.

La familia aseguró, en varias oportunidades, que desde su detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, no pudieron tener una comunicación constante con él.

Según Alejandra Díaz, la hija del político, este falleció a causa de un infarto y que, según los familiares, consideran que Díaz no tuvo una atención médica oportuna.

María Corina Machado. | Foto: Colprensa

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela compartió un comunicado el sábado en el que confirmó la muerte de Díaz.

“(Fue) auxiliado por sus compañeros de recinto, e inmediatamente fue atendida la emergencia por el emergenciólogo y paramédico de guardia de dicha unidad, quienes le prestaron la atención médica primaria”, se lee en el documento del ministerio.

“Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica”, agregó.

Políticos se pronunciaron al respecto.

Edmundo González. | Foto: Colprensa

“La muerte de Alfredo no es un hecho aislado. Lamentablemente, se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio”, lamentaron María Corina Machado y el presidente electo, Edmundo González, en un comunicado conjunto.

“A su esposa Leynys, a sus hijos, familiares, amigos, compañeros de Acción Democrática y a todo el pueblo de Nueva Esparta, les enviamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad en este momento de inmenso dolor. Su pérdida nos duele e indigna a todos”, escribieron los líderes políticos venezolanos.

Leopoldo López. | Foto: GETTY IMAGES

“Muere en el centro de tortura Helicoide Alfredo Díaz, exalcalde, amigo, patriota y luchador. Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron; lo mataron. Es otra víctima de la dictadura. Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad”, escribió en X, por su parte, Leopoldo López.