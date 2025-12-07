Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos se pronunció sobre la muerte de Alfredo Díaz en Venezuela: “Un recordatorio de la naturaleza vil del régimen de Maduro”

Díaz fue detenido en el país de Latinoamérica en noviembre de 2024.

Redacción Mundo
7 de diciembre de 2025, 5:42 p. m.
Alfredo Díaz murió mientras estaba en detención en Venezuela | Foto: Tomada de CNN / Facebook Alfredo Díaz

El opositor político de Nicolás Maduro, Alfredo Díaz, murió el pasado sábado 6 de diciembre, tras estar un año en prisión, detenido por el régimen de su país.

“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, escribió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en su perfil de X.

Díaz era exgobernador del estado de Nueva Esparta. A sus 56 años estaba preso luego de ser acusado de conspiración, un cargo que él, sus abogados y su familia negaron hasta su fallecimiento.

Contexto: María Corina Machado estará en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz

La familia aseguró, en varias oportunidades, que desde su detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, no pudieron tener una comunicación constante con él.

Según Alejandra Díaz, la hija del político, este falleció a causa de un infarto y que, según los familiares, consideran que Díaz no tuvo una atención médica oportuna.

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia.
María Corina Machado. | Foto: Colprensa

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela compartió un comunicado el sábado en el que confirmó la muerte de Díaz.

“(Fue) auxiliado por sus compañeros de recinto, e inmediatamente fue atendida la emergencia por el emergenciólogo y paramédico de guardia de dicha unidad, quienes le prestaron la atención médica primaria”, se lee en el documento del ministerio.

Contexto: ¿Y si cae Nicolás Maduro? Ella es Delcy Rodríguez, la matriarca que el dictador propone para la transición

“Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica”, agregó.

Políticos se pronunciaron al respecto.

Exiliado en Madrid, Edmundo González buscar apoyo internacional para desafiar al régimen de Nicolás Maduro.
Edmundo González. | Foto: Colprensa

“La muerte de Alfredo no es un hecho aislado. Lamentablemente, se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio”, lamentaron María Corina Machado y el presidente electo, Edmundo González, en un comunicado conjunto.

“A su esposa Leynys, a sus hijos, familiares, amigos, compañeros de Acción Democrática y a todo el pueblo de Nueva Esparta, les enviamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad en este momento de inmenso dolor. Su pérdida nos duele e indigna a todos”, escribieron los líderes políticos venezolanos.

Leopoldo López criticó al presidente Petro y a su Gobierno por la zona bilateral con Venezuela y por asegurar que el Cartel de los Soles “no existe”.
Leopoldo López. | Foto: GETTY IMAGES

“Muere en el centro de tortura Helicoide Alfredo Díaz, exalcalde, amigo, patriota y luchador. Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron; lo mataron. Es otra víctima de la dictadura. Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad”, escribió en X, por su parte, Leopoldo López.

“A su familia, a Acción Democrática y a todo el pueblo margariteño, un gran abrazo solidario en nombre de Voluntad Popular. A todos los venezolanos: honremos a Alfredo y a todas las víctimas. Jamás arrodillarse ante la dictadura y nunca dejar de luchar por una Venezuela libre. Dios lo tenga en la gloria. Siempre estará presente”, agregó.

