Estas son las producciones de Netflix y HBO que retratan la cruda realidad de la crisis de los opioides en Estados Unidos

Documentales imprescindibles

The Crime of the Century (2021, HBO) es una investigación demoledora sobre el papel de las farmacéuticas, específicamente Purdue Pharma, en impulsar la venta agresiva de OxyContin, un potente opioide adictivo .

La familia fue la fundadora de Purdue Pharma, la farmacéutica que produjo el OxyContin | Foto: The Washington Post via Getty Im

Ficciones que confrontan la realidad

Películas que dejaron huella

El documental All the Beauty and the Bloodshed (2022) mezcla la vida de la fotógrafa Nan Goldin con su activismo contra los Sackler, familia dueña de Purdue Pharma. Muestra sus protestas en museos que aceptaban su dinero.