Suscribirse

Estados Unidos

Explosión en el corazón de Cambridge: arrestan a dos jóvenes por detonar un artefacto en el laboratorio de Harvard

El FBI informó sobre los arrestos y los acusados tendría que enfrentar hasta 5 años de presión y una multa de U$250.000.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
4 de noviembre de 2025, 9:35 p. m.
Explosivos Ecuador.
Agentes del FBI inspeccionaron el laboratorio afectado en la Harvard Medical School tras la detonación del artefacto, que por fortuna no dejó heridos. | Foto: Getty Images

En la madrugada del sábado 1 de noviembre, una explosión sacudió el cuarto piso del edificio Goldenson Building, ubicando en el complejo de la Universidad de Harvard Medical School, en Boston, cuando dos jóvenes, detonaron un artefacto pirotécnico.

Los implicados fueron identificados como Logan David Patterson (18 años) y Dominick Frank Cardoza (20 años), gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Contexto: Golpe a Trump: jueza ordena devolver más de 2.000 millones de dólares a Harvard en un fallo que sacude la política educativa

Arresto y cargos federales

El acto no pasó desapercibido y las cámaras de seguridad captaron a los implicados merodeando el campus a las 2:33 a.m., escalando un andamio, saltando a la azotea y accediendo al cuarto piso.

Una vez allí, encendieron lo que las autoridades califican como un “fuego artificial tipo roman candle”, de acuerdo a lo que informó Infobae.

La participación de la FBI fue clave. Fue la agencia quien informó sobre los arrestos el martes 4 de noviembre en las viviendas de Patterson y Cardoza en Massachusetts.

Los cargos a los que se deberán enfrentar los implicados son los de conspiración para dañar una instalación con un explosivo que recibe fondos federales.

De declararse culpables, podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250 000.

El edificio se encontraba completamente vacío al momento de la detonación, lo que evitó una tragedia mayor.

“Este artefacto tenía el potencial de causar lesiones significativas a cualquier persona cercana.

Por suerte y gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, no se perdieron vidas y los daños fueron mínimos”, declaró el agente especial Ted Docks, a cargo de la división del FBI en Boston.

Según la fiscal federal del distrito de Massachusetts, Leah Foley, el incidente no parece producto del azar. La investigación reveló que los jóvenes “presumieron lo sucedido ante sus amigos”. Cardoza incluso trató de deshacerse de la ropa que llevaba durante el acto.

Exposivos / Detonador / Detonador de explosivos - referencia
El FBI investiga a los implicados en la explosión ocurrida en el Harvard Medical School. | Foto: Getty Images

La investigación sigue abierta

El complejo del Harvard Medical School forma parte del dinámico ecosistema académico y de investigación del área de Cambridge-Boston.

Que dos jóvenes accedieran y ejecutaran un acto de explosión dentro de un laboratorio pone en evidencia, dicen expertos en seguridad universitaria, vulnerabilidades tanto en el acceso físico como en los protocolos de monitoreo nocturno.

En un entorno donde los laboratorios pueden contener sustancias peligrosas, equipos costosos y personas trabajando en horarios nocturnos, un episodio como este abre preguntas sobre la cantidad y efectividad de la vigilancia, así como sobre los recursos destinados a la seguridad en instituciones de élite.

Contexto: Conozca la plataforma que ofrece cursos gratuitos del MIT y Harvard: se puede acceder desde cualquier parte del mundo

Por el momento, las autoridades mantienen la investigación en curso y se abstienen de especular sobre motivos, señaló la fiscal Foley.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Explosión en el corazón de Cambridge: arrestan a dos jóvenes por detonar un artefacto en el laboratorio de Harvard

2. Revelan el nombre del otro sujeto que al parecer golpeó a Jaime Moreno: dicen en qué trabaja y habló su jefe

3. Donald Trump está buscando cómo derrocar a Nicolás Maduro. Hay planes para “capturar o matar” al dictador

4. Gustavo Petro reveló que importante cumbre internacional fracasó: “¡Qué lastima!”

5. El extraño gesto de una implicada en el asesinato del estudiante de Los Andes, Jaime Moreno, que llamó la atención de los investigadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosHarvardExplosivosFBIEstudiantes

Noticias Destacadas

Explosivos Ecuador.

Explosión en el corazón de Cambridge: arrestan a dos jóvenes por detonar un artefacto en el laboratorio de Harvard

Redacción Mundo
EE.UU.

Estados Unidos actualiza los montos para patrocinar a un familiar en 2025: así quedan los nuevos ingresos mínimos

Redacción Mundo
x

EE. UU. quiere enjuiciar a un hombre por arrojar un sandwich a un agente federal durante protestas. Así fueron los hechos

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.