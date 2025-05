Famosas cadenas de farmacias en Estados Unidos cerrarán 2.400 tiendas en 2025

Estos cierres masivos no solo afectan a las empresas y sus empleados, sino también a las comunidades que dependen de estas farmacias para acceder a servicios de salud esenciales. Un análisis de The Associated Press reveló que las comunidades afroamericanas y latinas tienen menos farmacias per cápita en comparación con las comunidades mayoritariamente blancas, lo que podría exacerbar las desigualdades en el acceso a la atención médica.