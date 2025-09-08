Fatal choque en el condado de Napa deja seis muertos: conmoción en California

En la zona rural de Napa se registró un fatal accidente automovilístico en el que murieron 6 personas.

Así lo reportó la Patrulla de Carreteras de California (CHP), quienes aún trabajan para tratar de esclarecer los motivos por los cuales se produjo el choque y si hubo factores como exceso de velocidad o consumo de alcohol.

Así ocurrieron los hechos

Alrededor de las 5:00 p. m. del domingo 7 de septiembre tuvo lugar el accidente, muy cerca a la escuela primaria Pope Valley.

Lo que se sabe hasta el momento es que una minivan Toyota Sienna transportaba a un grupo de personas hacia el sur por Pope Valley Roadde, cuando, sin aparente motivo, el conductor se salió de la carretera y chocó contra un árbol.

La tragedia dejó como resultado seis muertos, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

El conductor y un pasajero más fueron trasladados en helicóptero a centros de atención médica local, según informó el sargento Andrew Barclay de la Patrulla de Caminos de California (CHP), ambos con heridas de gravedad.

El lugar del accidente se encuentra cerca de la Escuela Primaria Pope Valley Union y de la Finca y Bodega Calla Lily.

La acción de las autoridades frente al accidente

La Patrulla de Carreteras de California puso bajo arresto al conductor implicado, pese a estar hospitalizado, y es acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y de causar lesiones y muertes a los pasajeros, como lo ha informado NBC News.

Durante varias horas, Pope Valley Road permaneció cerrada, mientras las autoridades investigaban las razones del accidente que conmocionó a California.

Hasta el momento, las autoridades no han dado los nombres de los pasajeros que resultaron muertos en el accidente, por lo que se está a la espera de una nueva información actualizada por parte de las autoridades a cargo del caso.

Recomendaciones de las autoridades de carreteras para los conductores

Las autoridades vuelven y resaltan la importancia de conducir con responsabilidad, ya que una decisión imprudente puede acabar con la vida de las personas en un segundo.

Es importante extremar aún más las medidas de seguridad, sobre todo a la hora de viajar por zonas rurales.

Algunas recomendaciones que vale la pena seguir, son las siguientes:

No conducir bajo efectos del alcohol o de drogas.

Respetar los límites de velocidad, en especial en los caminos rurales.

Verificar frenos y neumáticos antes de emprender cualquier viaje, en especial si va a salir a carretera.

No olvidar que el cinturón de seguridad es una medida obligatoria para el conductor y para los pasajeros.

Mantener siempre la atención en el volante y, evite distracciones que incluyen el uso del celular.