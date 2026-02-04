Freno al fin del TPS: por ahora los haitianos conservan su permiso de trabajo

Miles de migrantes haitianos en Estados Unidos lograron un respiro momentáneo luego de que una jueza federal bloqueara la decisión del Gobierno de poner fin al TPS, preservando por ahora su estatus legal y permisos de empleo.

Un fallo judicial federal de última hora frenó temporalmente el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes haitianos en Estados Unidos.

La orden fue emitida por una jueza federal en Washington D. C., quien bloqueó la medida que buscaba terminar el TPS para ciudadanos de Haití, un estatus migratorio humanitario que permite residir y trabajar legalmente en EE. UU.

Lo anterior aplica cuando el país de origen enfrenta condiciones extraordinarias, como conflictos armados o desastres graves.

La cancelación estaba prevista para entrar en vigor en los próximos días, pero quedó suspendida de manera momentánea por decisión del tribunal.

De acuerdo con Reuters, la jueza determinó que existían argumentos sólidos para cuestionar la legalidad del intento del gobierno de poner fin al programa sin una revisión adecuada del contexto humanitario y de seguridad en Haití, país sumido en una crisis profunda marcada por la violencia de pandillas y el colapso institucional.

La decisión judicial afecta a unos 350.000 haitianos amparados por este estatus, según reportes citados por la agencia.

EE.UU. mantiene el TPS para los haitianos tras decisión judicial



Reacción de la comunidad haitiana en EE. UU.: alivio temporal y temor ante una posible apelación

La noticia fue recibida con alivio por comunidades haitianas en Estados Unidos, aunque el fallo no significa que el TPS esté garantizado de manera permanente, sino que la terminación queda en pausa mientras el caso avanza en instancias superiores.

Associated Press destacó que muchos beneficiarios del programa se mantienen “esperanzados pero cautelosos”, conscientes de que el gobierno planea apelar la orden judicial.

El TPS para Haití ha sido renovado en distintas administraciones debido a la inestabilidad persistente en la isla, agravada en los últimos años por el aumento del control territorial de grupos armados y la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos.

Organizaciones de defensa de migrantes han advertido que un fin abrupto del programa podría empujar a miles de familias a perder su sustento laboral y quedar expuestas a la deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha descartado continuar con el proceso de cancelación una vez agotadas las instancias judiciales, por lo que la situación sigue en desarrollo.

Por ahora, la decisión representa un freno clave en la política migratoria hacia Haití y un respiro inmediato para cientos de miles de personas que dependen del TPS para trabajar legalmente y permanecer en Estados Unidos.