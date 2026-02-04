Estados Unidos

Trump firma la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026 y reabre el gobierno federal

La medida, promulgada el 3 de febrero en la Casa Blanca, puso fin al cierre parcial y aseguró fondos para la mayoría de operaciones federales hasta septiembre.

Margarita Briceño Delgado

4 de febrero de 2026, 12:43 p. m.
El presidente Donald J. Trump firma en la Casa Blanca la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026, que puso fin al cierre parcial y restableció el financiamiento federal.
El presidente Donald Trump firmó el martes 3 de febrero de 2026 la Ley de Asignaciones Consolidadas, que restableció el financiamiento federal y reabrió el gobierno tras varios días de cierre parcial.

Donald Trump arremete contra el cuarto poder: califica de “corrupto” al ‘New York Times’

La firma presidencial marcó el paso final para que el acuerdo presupuestario aprobado por el Congreso entrara oficialmente en vigor

El martes 3 de febrero de 2026, el presidente Donald J. Trump firmó en la Casa Blanca la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026, la legislación que reabrió el gobierno federal tras un cierre parcial y aseguró los fondos para la mayoría de las operaciones del gobierno estadounidense durante el resto del año fiscal.

Según la agencia Reuters, la firma se produjo después de que el Congreso enviara el paquete de financiamiento a la Casa Blanca, cumpliendo así con el procedimiento legal para que el presupuesto entre en vigor.

La medida, valorada en aproximadamente 1.2 billones de dólares, fue aprobada por la Cámara de Representantes en una votación estrecha y bipartidista y ya había recibido el respaldo del Senado antes de llegar al despacho presidencial.

Con su firma, Trump declaró que la ley “abre de inmediato el gobierno federal y financia la gran mayoría de operaciones” hasta el 30 de septiembre de 2026, el final del año fiscal en curso.

Además de restaurar los fondos para departamentos clave como Defensa, Educación, Salud y Vivienda, el texto incluye una extensión temporal de dos semanas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que obliga a los legisladores a reanudar las negociaciones sobre políticas migratorias y financiación de agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza.

Del acuerdo en el Congreso a la ley vigente: el paso final para reabrir el gobierno

En el sistema político estadounidense, el Congreso primero debe aprobar un proyecto de ley de financiación, lo cual representa el consentimiento de la rama legislativa sobre cómo se asignará el dinero público. Sin embargo, ese proyecto solo se convierte en ley cuando el presidente lo firma.

La firma de Trump fue el acto formal que transformó el texto aprobado por el Congreso en legislación con fuerza legal, lo que permitió que los fondos autorizados comenzaran a fluir y las agencias retomaran sus actividades normales, como se registra en Univisión.

Estados Unidos desmantela laboratorio biológico ilegal en Las Vegas: más de 1.000 muestras están siendo analizadas

Sin la firma, el proyecto de financiación no habría tenido efecto legal aunque el Congreso lo hubiera aprobado, y el cierre del gobierno habría continuado o se habría profundizado en disputas políticas prolongadas.

Así, las operaciones del gobierno federal volvieron a la normalidad y la mayoría de las agencias cuentan con financiamiento garantizado hasta septiembre.

Sin embargo, el paquete deja abierta la discusión sobre la financiación permanente del Departamento de Seguridad Nacional, ya que solo se extendió por dos semanas y obliga a legisladores y al Ejecutivo a negociar acuerdos sobre políticas de inmigración y seguridad interna en un plazo cercano.

