Estados Unidos

Estados Unidos desmantela laboratorio biológico ilegal en Las Vegas: más de 1.000 muestras están siendo analizadas

Más de 1.000 muestras con líquidos desconocidos fueron incautadas por el FBI y la policía local.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

4 de febrero de 2026, 12:09 p. m.
Agentes federales y policía local inspeccionan una vivienda en Las Vegas donde fue hallado un presunto laboratorio biológico clandestino vinculado a una investigación en curso.
Agentes federales y policía local inspeccionan una vivienda en Las Vegas donde fue hallado un presunto laboratorio biológico clandestino vinculado a una investigación en curso.

El FBI y la policía de Las Vegas descubrieron un laboratorio ilegal en una vivienda del noreste de la ciudad, donde se hallaron cientos de viales con líquidos y materiales biológicos que ahora están siendo analizados.

Una persona fue arrestada y la investigación podría estar vinculada a un caso similar en California en 2023

Las autoridades de Estados Unidos investigan el hallazgo de un presunto laboratorio biológico clandestino dentro de una casa en Las Vegas, Nevada.

El caso que ha generado alarma por la presencia de equipos especializados, refrigeradores con muestras no identificadas y más de mil frascos recolectados para análisis.

De acuerdo al comunicado oficial emitido por la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), el operativo fue ejecutado por agentes federales en conjunto con la Policía Metropolitana de Las Vegas, tras recibir reportes sobre actividades sospechosas en una propiedad residencial.

Dentro del lugar, los investigadores encontraron materiales asociados con el manejo de sustancias biológicas, lo que llevó a activar protocolos de bioseguridad y a la incautación inmediata de las muestras.

De acuerdo con reportes de prensa en Estados Unidos, el material recolectado incluye viales con líquidos de origen desconocido que serán sometidos a pruebas para determinar si representan algún riesgo para la salud pública.

Hasta ahora, las autoridades han señalado que no existe una amenaza inmediata para la comunidad mientras avanzan los análisis.

Una persona fue arrestada en relación con el caso. Según ABC News, se trata de un administrador de la propiedad que enfrenta cargos federales vinculados al manejo ilegal de desechos peligrosos.

La investigación y su conexión con el caso de California

El FBI, por su parte, mantiene abierta una investigación más amplia para esclarecer quién operaba el sitio, con qué propósito y si hubo violaciones a leyes federales relacionadas con bioseguridad y materiales peligrosos.

El caso también ha despertado comparaciones con un episodio ocurrido en 2023 en Reedley, California, donde se descubrió otro laboratorio clandestino con miles de muestras etiquetadas con nombres de agentes infecciosos.

Medios estadounidenses han indicado que los investigadores analizan posibles vínculos entre ambos hallazgos, aunque no se ha confirmado públicamente que las sustancias encontradas en Las Vegas correspondan a patógenos peligrosos.

La Associated Press informó que el laboratorio fue localizado dentro de una vivienda y que el material incautado será clave para determinar el alcance real de la operación.

Doctores colombianos detenidos en Chile: implicados en vender licencias médicas a funcionarios públicos

Según la agencia en mención, los investigadores han enfatizado que no hay evidencia actual de que la comunidad esté en riesgo de salud pública, y que la investigación debe ser metódica y cuidadosa para determinar qué son exactamente los materiales incautados.

Las autoridades policiales han señalado que la propiedad donde se halló el laboratorio en Las Vegas está vinculada en registros públicos a Jia Bei Zhu, un ciudadano chino que fue arrestado en 2023 en California por operar el laboratorio ilegal en Reedley y enfrentar cargos federales por fabricar y distribuir test médicos sin permisos.

