Doctores colombianos detenidos en Chile: implicados en vender licencias médicas a funcionarios públicos

Médico colombiano es arrestado cuando pretendía salir del territorio chileno, de acuerdo con información citada por Infobae, este médico habría emitido cerca de 3000 licencias médicas falsas a funcionarios públicos.

Identificado como José Dioximar Albornoz Martínez, fundador de la sociedad Medicilios SpA., misma que ha sido una de las entidades señaladas como responsables de la emisión de incapacidades médicas falsas.

De acuerdo con la información disponible a través de la sociedad Medicilios SpA se habrían emitido cerca de 22.000 licencias falsas entre el 2022 y el 2025.

Esta actividad habría dejado ingresos cercanos a los mil millones de pesos colombianos.

La cantidad de incapacidades médicas emitidas era abrumadora, pues se estima que el señor Martínez expedía una incapacidad medica cada tres minutos hacia finales del año 2021.

Información citada por el medio de comunicación Infobae, afirma que cerca de 1212 funcionarios habrían recibido 3172 licencias fraudulentas.

También, en medio de este escándalo se pudo dejar en evidencia que empleados con incapacidad médica hacían viajes en lo que se suponía era un “estado de reposo”.

El médico detenido recientemente, se graduó de la Universidad Simón Bolívar en el año 2013.

En este momento, otros 6 profesionales de la salud se encuentran en prisión preventiva, al igual que un representante legal de uno de los centros médicos implicados en esta red de emisión de licencias fraudulentas.

Los cargos que enfrentan son fraude de subvenciones y asociación delictiva.

Entre las personas que se encuentran detenidas se encuentran varios colombianos, y también de otras nacionalidades como la cubana, venezolana y peruana.

Esta operación se daba gracias a la apariencia que tenían estos establecimientos como centros de salud, pero que funcionaban como oficinas de expedición indiscriminada de incapacidades médicas fraudulentas.

Aparte de Medicilios SpA, sociedades como Maxi Health SpA y SaludVida SpA, están salpicadas por el escándalo y serían los centros de operación de esta red.

Según afirmó la misma Fiscalía, Martínez habría emitido este tipo en documentos incluso en periodos en los que no se encontraba al interior del país.

Este tipo de casos han generado preocupación, ya que esto supone también una perdida importante para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Se espera que las autoridades continúen las investigaciones pertinentes y se imparta justicia de acuerdo a lo que estas mismas determinen.

Por lo pronto, los detenidos en este caso continuarán con la medida preventiva.