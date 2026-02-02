Estados Unidos

Fuertes temblores en Estados Unidos este lunes: el USGS reportó al menos 20 movimientos telúricos durante la mañana en importante estado

Durante más de dos horas se han presentado las réplicas en el territorio.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

2 de febrero de 2026, 6:07 p. m.
Este implemento es imprescindible para medir la intensidad de sismos o terremotos
Este implemento es imprescindible para medir la intensidad de sismos o terremotos Foto: Getty Images

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) confirmó este lunes dos de febrero más de 20 sismos durante la mañana en el área de la Bahía de California, incluido uno de magnitud 4,2.

Los movimientos telúricos se produjeron desde las 6:27 A.M. (hora local) en la ciudad de San Ramón, territorio ubicado a 30 millas de San Francisco, aproximadamente. El último sismo reportado por el USGS hasta el momento fue alrededor de las 9 A.M. (hora local).

Temblor sacude a California, Estados Unidos: un sismo de magnitud 5.0 alerta al norte del estado

Sin embargo, no todos los eventos sísmicos fueron de la misma intensidad; las magnitudes de momento estuvieron entre 2,5 y 4,2. Hasta el momento, no se reportan daños, heridos o alertas de tsunami en el territorio.

El epicentro es en California, cercano a San Francisco. Foto: USGS

El sismo de mayor magnitud fue el primero, que alcanzó una intensidad de 4,2, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Posteriormente, se registraron más de 19 movimientos telúricos con magnitudes entre 2,3 y 3. No obstante, algunos medios locales reportaban más de 30 temblores durante la mañana.

Los temblores repercutieron en toda el Área de la Bahía y en el Valle Central; los mapas de intensidad muestran olas que llegan hacia Sacramento, Stockton y Modesto, según el mapa interactivo del USGS.

Por este motivo, autoridades de transporte como BART ordenaron la reducción de la velocidad de los trenes para realizar inspecciones en las vías. Según informó Mercury News, la medida provocó demoras en todo el sistema durante la mañana de este lunes.

Temblores frecuentes en California

California enfrenta frecuentemente estos retos naturales, debido a varios sistemas de fallas importantes, como la particular falla de San Andrés, que se extiende unas 750 millas a través del territorio.

Las fallas geológicas son naturales. Foto: Getty Images/Cavan Images RF

Los terremotos se producen cuando la tensión acumulada a lo largo de las fallas de la corteza terrestre se libera en forma de energía sísmica, un fenómeno generalmente asociado al movimiento de las placas tectónicas.

Alerta sanitaria en centro de detención de ICE en Texas: confinan la instalación tras brote de sarampión

En algunos casos, los sismos se presentan en forma de enjambres, que pueden incluir decenas de eventos pequeños o moderados sin un terremoto principal. Los científicos continúan estudiando cómo la geología local y los sistemas de fallas influyen en la duración y la intensidad de estos episodios.

Personal de salud y autoridades migratorias monitorean la situación dentro del centro de detención de ICE en Dilley, Texas, tras la confirmación de casos de sarampión.

En Indiana, si los padres no están casados y no existe reconocimiento legal de paternidad, el bebé es registrado inicialmente solo con el apellido de la madre.

Día mundial de la vida silvestre.

Donald Trump reaccionó en redes sociales tras una broma de Trevor Noah en los Grammy, amenazando con una demanda por difamación.

Son muchas las razones por las cuales las personas buscan viajar en el crucero de Disney

