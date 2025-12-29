Estados Unidos

Temblor sacude a California, Estados Unidos: un sismo de magnitud 5.0 alerta al norte del estado

El movimiento telúrico se registró cerca de Susanville y fue sentido en varias ciudades cercanas, aunque hasta el momento no se reportan daños graves.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

29 de diciembre de 2025, 11:48 a. m.
Un sismo de magnitud 5,0 sacudió el norte de California cerca de Susanville el 28 de diciembre de 2025; según el USGS, no se registraron daños graves.
Un sismo de magnitud 5,0 sacudió el norte de California cerca de Susanville el 28 de diciembre de 2025; según el USGS, no se registraron daños graves.

Un sismo de magnitud 5,0 sacudió el norte de California la noche del 28 de diciembre de 2025, generando alarma entre los residentes de Susanville y otras ciudades cercanas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el movimiento se produjo a una profundidad de apenas 5,4 km, lo que intensificó la percepción del temblor; sin embargo, no se han reportado víctimas ni daños estructurales significativos.

Epicentro cerca de Susanville y percepción en varias ciudades

El epicentro del temblor se ubicó aproximadamente a 15 km al nornoeste de Susanville, en el condado de Lassen, una región conocida por su actividad sísmica moderada.

Según el USGS, sismos de esta magnitud pueden sentirse en un rango amplio de kilómetros, llegando a zonas como Redding, Sacramento y hasta partes del sur de Oregón.

“Aunque la magnitud no es catastrófica, la proximidad del epicentro y la poca profundidad aumentan la intensidad percibida en la superficie”, explicó un portavoz del USGS.

El triángulo de la vida: aquí es donde usted debe resguardarse en caso de terremoto dependiendo el lugar que se encuentre

Alerta temprana y respuesta ciudadana

El sistema ShakeAlert, que monitorea la actividad sísmica en tiempo real, notificó a los residentes segundos antes de que las ondas más fuertes llegaran a algunas zonas.

Este mecanismo permite tomar medidas preventivas, como detener trenes o suspender operaciones industriales y médicas, aunque no evita los sismos. “Eventos como este subrayan la importancia de tener siempre planes de emergencia listos y conocer las rutas de evacuación”, señaló un experto en geología de la Universidad de California.

Tras el movimiento principal, se registraron réplicas menores de magnitud 3 a 3,5 Mw (magnitud de movimiento), localizadas cerca del epicentro inicial. Usuarios locales compartieron su experiencia en redes sociales y muchos reportaron haber sentido el temblor en sus hogares y oficinas.

La falla de San Andrés, en California, es responsable de gran parte de la actividad sísmica del estado, incluyendo movimientos moderados como el registrado cerca de Susanville.
La falla de San Andrés, en California, es responsable de gran parte de la actividad sísmica del estado, incluyendo movimientos moderados como el registrado cerca de Susanville.

Antecedentes sísmicos y la influencia de la falla de San Andrés

California se encuentra en una de las regiones más sísmicamente activas de Estados Unidos, debido a la interacción de las placas tectónicas Pacífica y Norteamericana.

La famosa falla de San Andrés, que atraviesa buena parte del estado, ha sido responsable de algunos de los terremotos más devastadores en la historia moderna de California, incluyendo el sismo de San Francisco de 1906.

DeSantis busca ayudar a millones de familias afectadas por las tormentas tropicales en Florida con esta nueva ley

Aunque el temblor de magnitud 5,0 cerca de Susanville no está directamente sobre esta falla, se produce dentro de un complejo sistema de fallas secundarias conectadas a San Andrés y otras estructuras geológicas activas en el norte del estado.

Según reportes de la USGS, los antecedentes muestran que movimientos moderados como este son comunes en la región, y aunque rara vez generan daños graves, sirven como recordatorio de la necesidad de que haya una preparación ciudadana, un monitoreo constante y sistemas de alerta temprana.

Noticias Destacadas