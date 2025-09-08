La promesa de recibir 5 mil dólares semanales de por vida podría desvanecerse para quienes han ganado los concursos de Publishers Clearing House, luego de que se haya declarado en quiebra.

La noticia abre un complejo proceso legal para determinar si estos pagos van a continuar o si los ganadores tendrán que resignarse a perder los premios.

¿Por qué quebró la compañía?

En abril de 2025, Publishers Clearing House (PCH) se acogió al capítulo 11 de bancarrota en un tribunal del distrito sur de Nueva York, de acuerdo a lo que se informó en AP News.

En su momento alegó deudas superiores a los USD 65 millones frente a activos de apenas unos millones.

Aunque la empresa tranquilizó al público asegurando que los pagos continuarían gracias a un financiamiento conocido como debtor-in-possession, esto resultó insuficiente para proteger los premios ya comprometidos.

En julio de 2025, la empresa fue adquirida por ARB Interactive por 7.1 millones de dólares, pero el nuevo dueño advirtió que solo honraría los premios ganados después del 15 de julio, dejando a los anteriores como parte del proceso de quiebra, tal y como se explica en The Wall Street Journal.

El caso se encuentra ahora en manos de la Corte de Quiebras, entidad que deberá determinar cómo se repartirán los fondos disponibles entre los acreedores.

Ganadores de los premios de por vida de Publishers Clearing House, enfrentan la incertidumbre de no volver a recibir sus pagos tras la bancarrota de la empresa. | Foto: Getty Images

¿Qué pasará con los afectados?

Los ganadores de los pagos de por vida de Publishers Clearing House son considerados acreedores no asegurados, por lo que recibirán su dinero solo después de que se pague a los acreedores prioritarios, como bancos y prestamistas garantizados.

Esto significa que podían recibir un pago reducido en forma de suma global, en lugar de seguir cobrando semanalmente.

Incluso, pueden no recibir nada si los activos no alcanzan para cubrir todas las deudas.

El fondo creado tras la compra de PCH por ARB Interactive podría destinar una parte a cubrir estas obligaciones, pero no hay garantía de que cubra el total prometido.

Los abogados especializados recomiendan que los afectados se registren formalmente en el tribunal como acreedores para poder recibir cualquier pago cuando el juez apruebe el plan de reorganización.

Los ganadores afectados deben actuar rápido para proteger su derecho al dinero.

El primer paso es confirmar su posición de acreedores revisando el contrato del premio y los pagos recibidos.

Luego, deben presentar una Proof of Claim (prueba de reclamación) ante el tribunal de quiebras que lleva el caso de Publishers Clearing House, trámite que puede hacerse en línea.

Es fundamental que esto se realice antes de la fecha límite establecida por el juez, pues de lo contrario, podrían perder su derecho a cobrar.

Lo mejor es consultar con un abogado experto en quiebras , para garantizar que la reclamación incluya toda la documentación exigida.

El caso PCH es un recordatorio contundente de que los pagos de por vida no siempre están garantizados.