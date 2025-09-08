Suscribirse

Estados Unidos

Ganadores del premio de U$5.000 semanales ‘de por vida’ temen perderlo tras quiebra de la empresa

La histórica empresa Publishers Clearing House, famosa por sus premios de 5 mil dólares a la semana de por vida, enfrenta una quiebra que pone en suspenso los pagos a los ganadores.

Redacción Mundo
8 de septiembre de 2025, 4:50 p. m.
Ganaron U$5,000 semanales de por vida, pero la empresa quebró: ¿se quedarán sin premio?
Ganaron U$5,000 semanales de por vida, pero la empresa quebró: ¿se quedarán sin premio? | Foto: Getty Images

La promesa de recibir 5 mil dólares semanales de por vida podría desvanecerse para quienes han ganado los concursos de Publishers Clearing House, luego de que se haya declarado en quiebra.

La noticia abre un complejo proceso legal para determinar si estos pagos van a continuar o si los ganadores tendrán que resignarse a perder los premios.

Contexto: Reconocida cadena de electrónicos se declara en quiebra y anuncia cierre masivo de tiendas en EE. UU.

¿Por qué quebró la compañía?

En abril de 2025, Publishers Clearing House (PCH) se acogió al capítulo 11 de bancarrota en un tribunal del distrito sur de Nueva York, de acuerdo a lo que se informó en AP News.

En su momento alegó deudas superiores a los USD 65 millones frente a activos de apenas unos millones.

Aunque la empresa tranquilizó al público asegurando que los pagos continuarían gracias a un financiamiento conocido como debtor-in-possession, esto resultó insuficiente para proteger los premios ya comprometidos.

En julio de 2025, la empresa fue adquirida por ARB Interactive por 7.1 millones de dólares, pero el nuevo dueño advirtió que solo honraría los premios ganados después del 15 de julio, dejando a los anteriores como parte del proceso de quiebra, tal y como se explica en The Wall Street Journal.

El caso se encuentra ahora en manos de la Corte de Quiebras, entidad que deberá determinar cómo se repartirán los fondos disponibles entre los acreedores.

Empresarios - Quiebra - Confianza Baja
Ganadores de los premios de por vida de Publishers Clearing House, enfrentan la incertidumbre de no volver a recibir sus pagos tras la bancarrota de la empresa. | Foto: Getty Images

¿Qué pasará con los afectados?

Los ganadores de los pagos de por vida de Publishers Clearing House son considerados acreedores no asegurados, por lo que recibirán su dinero solo después de que se pague a los acreedores prioritarios, como bancos y prestamistas garantizados.

Esto significa que podían recibir un pago reducido en forma de suma global, en lugar de seguir cobrando semanalmente.

Incluso, pueden no recibir nada si los activos no alcanzan para cubrir todas las deudas.

El fondo creado tras la compra de PCH por ARB Interactive podría destinar una parte a cubrir estas obligaciones, pero no hay garantía de que cubra el total prometido.

Los abogados especializados recomiendan que los afectados se registren formalmente en el tribunal como acreedores para poder recibir cualquier pago cuando el juez apruebe el plan de reorganización.

Los ganadores afectados deben actuar rápido para proteger su derecho al dinero.

El primer paso es confirmar su posición de acreedores revisando el contrato del premio y los pagos recibidos.

Luego, deben presentar una Proof of Claim (prueba de reclamación) ante el tribunal de quiebras que lleva el caso de Publishers Clearing House, trámite que puede hacerse en línea.

Es fundamental que esto se realice antes de la fecha límite establecida por el juez, pues de lo contrario, podrían perder su derecho a cobrar.

Lo mejor es consultar con un abogado experto en quiebras , para garantizar que la reclamación incluya toda la documentación exigida.

Contexto: Empresa de cerveza de Estados Unidos anuncia su quiebra; la marca era pionera en su sector

El caso PCH es un recordatorio contundente de que los pagos de por vida no siempre están garantizados.

Lo mejor es que los ganadores de sorteos opten por un pago único, ya que es la forma más segura para obtener el dinero ganado y evitar riesgos a futuro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Magistrada de la Corte Constitucional desmintió señalamientos de Germán Vargas Lleras sobre supuestos vínculos con el Gobierno

2. Lista oficial de países clasificados al Mundial de 2026: el último se metió tras gol agónico

3. Desarticulan red de explotación sexual en Europa: siete colombianos estarían implicados

4. Murió Juan Ortelli, reconocido periodista y exdirector de Rolling Stone, a los 43 años

5. “Hostigamiento y violencia de género”, la denuncia contra el abogado de Nicolás Petro, por ataques a Day Vásquez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidospremioQuiebra

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.