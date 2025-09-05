Suscribirse

Empresa de cerveza de Estados Unidos anuncia su quiebra; la marca era pionera en su sector

Las empresas productoras han sufrido fuertes golpes en 2025.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

6 de septiembre de 2025, 1:05 a. m.
No se pierda de celebrar el Festival de la cerveza en las diferentes ciudades del mundo en donde se realiza
La marca busca reorganizarse para seguir operando. | Foto: Getty Images

Los amantes de la cerveza sufren un nuevo golpe tras la declaración de bancarrota de la marca Memphis Made Brewing Company. La empresa, dedicada a la producción artesanal de bebidas alcohólicas, se acogió al Capítulo 11 del sistema financiero de Estados Unidos.

En un comunicado de prensa, Andy Ashby, quien cofundó Memphis Made junto a Drew Barton hace más de una década, afirmó que esta medida permitirá a la cervecería posicionarse mejor para encontrar un nuevo propietario. Desde su apertura hace más de 15 años, la marca fue pionera en la producción de cerveza artesanal.

Cerveza.
La empresa era pionera en cerveza tradicional. | Foto: Getty Images

“Ante todo, quiero destacar que Memphis Made seguirá funcionando con normalidad. La taberna estará abierta y podrán seguir comprando nuestra cerveza en restaurantes y tiendas dentro de nuestra red de distribución”, declaró Ashby.

Contexto: Reconocida empresa deportiva de Estados Unidos se declaró en quiebra; los artículos para disciplinas extremas sufren el impacto

Cabe destacar que, en 2024, la empresa se trasladó a una cervecería más grande y a un bar de 465 metros cuadrados en el Distrito Edge, una zona en expansión entre Midtown y Downtown. El mayor espacio de elaboración permitió a Memphis Made expandir su distribución a Tennessee, Misuri y el norte de Misisipi.

Sin embargo, la nueva taberna ha experimentado una menor afluencia de público, a pesar de contar con estacionamiento gratuito limitado y estar ubicada en una comunidad unida como la de Cooper-Young, según reportaron los principales medios locales.

Al mismo tiempo, los crecientes problemas financieros añadieron presión, lo que finalmente condujo a la declaración de quiebra esta semana.

“Tras 15 años en el sector de la cerveza artesanal, Drew y yo queremos explorar nuevas opciones. Esta medida nos permitirá reorganizar la deuda de la empresa y encontrar al operador adecuado. Ya hemos mantenido conversaciones con partes interesadas”, destacaron los fundadores de la marca.

La marca contaba con 30 productos diferentes.

La empresa contaba con un portafolio de más de 30 sabores diferentes, almacenados en barriles de madera, en un esfuerzo por conservar un sistema de distribución tradicional.

Por el momento, la marca continúa operando bajo la supervisión de los tribunales, con el objetivo de cumplir con sus compromisos financieros con los acreedores.

Contexto: Estados Unidos registra récord de quiebras no visto desde la crisis del COVID-19

Los empleados de Memphis Made son ciudadanos formados en las zonas aledañas, lo que ha generado un fuerte compromiso con la recuperación de uno de los principales activos de la ciudad.

Tras conocerse la noticia, los medios locales realizaron diversas coberturas con el objetivo de contribuir a mejorar la situación económica de la empresa.

