Estados Unidos

Gobernador de California ha declarado estado de emergencia en Condado de Mono a causa del “incendio Pack”

El gobernador Gavin Newson proclamó estado de emergencia en el condado de Mono para recuperar los daños.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 11:24 p. m.
El gobernador Gavin Newson anuncia estado de emergencia
El gobernador Gavin Newson anuncia estado de emergencia | Foto: GETTY

El gobernador Gavin Newson declaró “estado de emergencia” en el Condado de Mono el cual será restaurado, como parte de un anuncio que libera recursos estatales para la recuperación tras el incendio.

“POR TANTO, YO, GAVIN NEWSOM, Gobernador del Estado de California, de conformidad con la autoridad que me confieren la Constitución y los estatutos estatales, incluida la Ley de Servicios de Emergencia de California, y en particular, el artículo 8625 del Código de Gobierno, POR LA PRESENTE PROCLAMAMOS EL ESTADO DE EMERGENCIA en el Condado de Mono debido al incendio Pack.”, dijo el gobernador en un comunicado.

Este anuncio obliga a todas las agencias del gobierno estatal a que dispongan personal, equipo e instalaciones para la rápida recuperación del condado y que The Office of Emergency Services (La Oficina de Servicios de Emergencia) apoye a la gobernación local.

El incendio Pack se desató el pasado 13 de noviembre y veinte días después, el 3 de diciembre, fue controlado en su totalidad. Según la gobernación de California, este hecho natural dejó 6 estructuras afectadas y 30 totalmente destruidas, entre las que se encuentran casas y locales comerciales y en solo el primer día, consumió más de 3.000 acres, que equivalen a más de 1.214 hectáreas.

Contexto: Tormenta golpea California con riesgo extremo de inundaciones y deslizamientos: autoridades emiten evacuaciones

El Condado de Mono está ubicado en el este de la Sierra Nevada, cerca del Parque Nacional Yosemite, en 2020 el censo destacó 13.195 habitantes, es reconocido por sus paisajes naturales, de hecho, este condado cuenta con 2 millones de acres (aproximadamente 809.371 hectáreas) y aproximadamente el 94% de este territorio es público.

En la mañana del 11 de diciembre de 2025, el gobernador Gavin Newson anunció en su cuenta de “X” la orden de aceleración de la recuperación desde Los Ángeles.

El gobernador de Los Ángeles, California Gavin Newson es representante del partido demócrata y se ha enfrentado a Donald Trump, durante su mandato, una de las grandes luchas ha sido la recuperación del control de la Guardia Nacional de California, que desde junio de 2025 había sido federalizado por el presidente y su secretario de del Departamento de Defensa.

Contexto: Newsom desafía al presidente Trump por enviar tropas de California a Oregón: “No se trata de seguridad pública, se trata de poder”

Una activista republicana denunció en sus redes sociales la presunta creación de una ONG por parte del gobernador para, según ella, “robar” los fondos destinados a ayudas de incendios.

“Según sea necesario para asistir a los gobiernos locales y para la protección de la salud pública y el medio ambiente, las agencias estatales celebrarán contratos para gestionar la adquisición de materiales, bienes y servicios necesarios para asistir rápidamente en la respuesta y recuperación de los impactos del incendio Pack. Las disposiciones aplicables del Código de Gobierno y del Código de Contratos Públicos, incluyendo, entre otras, los requisitos de viajes, publicidad y licitación competitiva, quedan suspendidas en la medida necesaria para abordar los efectos del incendio Pack.” Es este uno de los puntos que resalta el comunicado de la gobernación de California.

