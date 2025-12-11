El gobernador Gavin Newson declaró “estado de emergencia” en el Condado de Mono el cual será restaurado, como parte de un anuncio que libera recursos estatales para la recuperación tras el incendio.

“POR TANTO, YO, GAVIN NEWSOM, Gobernador del Estado de California, de conformidad con la autoridad que me confieren la Constitución y los estatutos estatales, incluida la Ley de Servicios de Emergencia de California, y en particular, el artículo 8625 del Código de Gobierno, POR LA PRESENTE PROCLAMAMOS EL ESTADO DE EMERGENCIA en el Condado de Mono debido al incendio Pack.”, dijo el gobernador en un comunicado.

Este anuncio obliga a todas las agencias del gobierno estatal a que dispongan personal, equipo e instalaciones para la rápida recuperación del condado y que The Office of Emergency Services (La Oficina de Servicios de Emergencia) apoye a la gobernación local.

El incendio Pack se desató el pasado 13 de noviembre y veinte días después, el 3 de diciembre, fue controlado en su totalidad. Según la gobernación de California, este hecho natural dejó 6 estructuras afectadas y 30 totalmente destruidas, entre las que se encuentran casas y locales comerciales y en solo el primer día, consumió más de 3.000 acres, que equivalen a más de 1.214 hectáreas.

El Condado de Mono está ubicado en el este de la Sierra Nevada, cerca del Parque Nacional Yosemite, en 2020 el censo destacó 13.195 habitantes, es reconocido por sus paisajes naturales, de hecho, este condado cuenta con 2 millones de acres (aproximadamente 809.371 hectáreas) y aproximadamente el 94% de este territorio es público.

En la mañana del 11 de diciembre de 2025, el gobernador Gavin Newson anunció en su cuenta de “X” la orden de aceleración de la recuperación desde Los Ángeles.

I just issued an executive order to further speed up LA fire recovery by:



✅Cutting even more red tape to help Angelenos rebuild

✅Ensuring fire survivors keep their insurance coverage to install rooftop solar systems

✅Streamlining sewer system upgrades

✅Expanding housing… pic.twitter.com/tjygh7WdvI — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) November 24, 2025

El gobernador de Los Ángeles, California Gavin Newson es representante del partido demócrata y se ha enfrentado a Donald Trump, durante su mandato, una de las grandes luchas ha sido la recuperación del control de la Guardia Nacional de California, que desde junio de 2025 había sido federalizado por el presidente y su secretario de del Departamento de Defensa.

Una activista republicana denunció en sus redes sociales la presunta creación de una ONG por parte del gobernador para, según ella, “robar” los fondos destinados a ayudas de incendios.

Gavin Newson and his wife actually created a NGO just to STEAL Fire Aid money.



Gavin Newsom is lower than low. pic.twitter.com/0WvFOZ504H — Mila Joy (@Milajoy) July 27, 2025