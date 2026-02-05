Estados Unidos

Gobierno de Donald Trump impulsa investigación federal contra Nike por presunta discriminación a trabajadores blancos

La EEOC, Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, acusa a la empresa de aplicar prácticas laborales que habrían afectado a empleados blancos en contrataciones, ascensos y programas internos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

5 de febrero de 2026, 3:34 p. m.
Nike bajo investigación federal por presunta discriminación contra empleados blancos.
Nike bajo investigación federal por presunta discriminación contra empleados blancos. Foto: Getty Images

El gobierno federal, bajo la administración Trump, solicitó que Nike entregue información clave en una investigación por presunta discriminación contra trabajadores blancos.

Home Depot despide a cientos y elimina el trabajo híbrido: regreso obligatorio a la oficina cinco días

EEOC busca documentos que evidencien trato desigual en contrataciones y promociones

En un giro que ha reavivado el debate sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en Estados Unidos, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), ha iniciado una investigación federal contra Nike.

A la empresa se le acusa por presunta discriminación laboral contra empleados, solicitantes y participantes de programas de capacitación blancos.

El caso ha escalado hasta solicitar a un tribunal federal en Missouri que obligue a la empresa a cumplir con una citación judicial emitida por la agencia.

Estados Unidos

Estados Unidos levantará una nueva base naval en América Latina que vale más de 1000 millones de dólares

Estados Unidos

Su salario extra y el IRS: ¿cómo impacta la nueva ley el bolsillo de los norteamericanos?

Estados Unidos

Anuncian retiro de brownies Chips Ahoy! en Estados Unidos por riesgo de asfixia; esto es lo que se sabe

Estados Unidos

Super Bowl 2026: listado completo de los artistas que participarán en el ‘Halftime Show’ y el ‘All American Halftime Show’ en el TPU

Estados Unidos

Super Bowl sin bombas: perros entrenados se asegurarán de que no haya peligro por explosivos

Estados Unidos

Tiroteo en Chicago: se registraron más de 50 disparos; las personas que fueron atacadas viajaban con su bebé

Estados Unidos

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

Mundo

Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

La EEOC argumenta que Nike podría haber violado la ley federal al aplicar prácticas que resultaron en un trato desigual contra personas blancas en áreas como:

  • Contratación
  • Promociones o ascensos
  • Procesos de despido o selección para reducción de personal
  • Programas de mentoría y desarrollo profesional

Estos señalamientos están vinculados en parte a objetivos internos de Nike para 2025 relacionados con representación racial dentro de su fuerza laboral.

Esto implicaría que cierto porcentaje de puestos directivos y corporativos sea ocupado por minorías raciales y étnicas.

La EEOC asegura que Nike no proporcionó de forma completa la información solicitada, lo que motivó a la agencia a presentar ante el tribunal una demanda para hacer cumplir la citación.

Entre los documentos que se buscan figuran registros que datan de 2018, criterios usados para despidos, uso de datos raciales y étnicos y detalles sobre programas bajo restricciones relacionadas con la raza.

Laurence Van Wassenhove, quien sufre de hemiplejia parcial y epilepsia, demanda a Orange por acoso moral y discriminación en su entorno laboral.
Nike se enfrenta a la ley por supuesta discriminación racial Foto: Getty Images

¿Por qué esta investigación genera controversia?

Este caso se da en un contexto político y legal más amplio. La EEOC está encabezada por Andrea Lucas, designada como presidenta de la agencia por el presidente Donald Trump tras su reelección, como se informa en El País.

Lucas ha sido una crítica vocal de los programas de diversidad, equidad e inclusión.

Ha impulsado un enfoque más estricto en la aplicación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Título VII), que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo o origen nacional sin distinciones.

Para la administración Trump, esta investigación es parte de un esfuerzo más amplio por cuestionar y, según algunos, revertir políticas DEI que consideran discriminatorias o que podrían privilegiar a ciertos grupos en detrimento de otros.

El gobierno argumenta que las leyes antidiscriminatorias protegen a personas de todas las razas por igual, y que las políticas corporativas o institucionales no deben favorecer a ningún grupo sobre otro.

Nike ha respondido calificando la acción de la EEOC como “una escalada sorprendente e inusual” en el proceso investigativo.

Walmart revoluciona sus tiendas con cargadores rápidos de autos eléctricos

La compañía afirma que ha cooperado “de buena fe” con la investigación proporcionando miles de páginas de información y respuestas detalladas”, y que está comprometida con prácticas laborales justas y cumplir con las leyes contra la discriminación, según se afirma en Philstar.

Nike también señaló que confía en que sus programas y políticas se ajustan a las obligaciones legales, aunque la incertidumbre persiste sobre cómo la agencia federal y los tribunales interpretarán estas prácticas en el marco del Título VII.

El caso se suma a una serie de acciones del gobierno de Trump y de la EEOC para analizar las políticas de diversidad en el sector privado.

Más de Estados Unidos

x

Estados Unidos levantará una nueva base naval en América Latina que vale más de 1000 millones de dólares

Edificio del IRS, donde se definen las normas fiscales que afectan tus horas extra (Foto : J. David Ake/Getty Images)

Su salario extra y el IRS: ¿cómo impacta la nueva ley el bolsillo de los norteamericanos?

x

Anuncian retiro de brownies Chips Ahoy! en Estados Unidos por riesgo de asfixia; esto es lo que se sabe

xx

Super Bowl 2026: listado completo de los artistas que participarán en el ‘Halftime Show’ y el ‘All American Halftime Show’ en el TPU

Nike bajo investigación federal por presunta discriminación contra empleados blancos.

Gobierno de Donald Trump impulsa investigación federal contra Nike por presunta discriminación a trabajadores blancos

x

Super Bowl sin bombas: perros entrenados se asegurarán de que no haya peligro por explosivos

x

Tiroteo en Chicago: se registraron más de 50 disparos; las personas que fueron atacadas viajaban con su bebé

Donald Trump y un agente del ICE

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales para resolver el caso de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie

El caso Nancy Guthrie llega a la Casa Blanca: Trump ordena el despliegue total de las fuerzas federales

Los anuncios del Super Bowl 2026 capturan la atención con creatividad, estrellas y momentos memorables.

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

Noticias Destacadas