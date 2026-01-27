El calendario oficial de Estados Unidos programó 11 días de descanso para los ciudadanos en 2026. El nuevo fin de semana largo reducirá las tareas administrativas de los funcionarios. También provocará el cierre de instituciones académicas públicas en el territorio nacional, así como de otras organizaciones privadas.

Este será el tercer día festivo de 2026 y se suma a los ocho que ya restaban para lo que queda del año:

Memorial Day (lunes, 25 de mayo)

Juneteenth (viernes, 19 de junio)

Día de la Independencia (sábado, 4 de julio)

Día del Trabajo (lunes, 7 de septiembre)

Columbus Day / Día de los Pueblos Indígenas (lunes, 12 de octubre)

Veterans Day (miércoles, 11 de noviembre)

Día de Acción de Gracias (jueves, 26 de noviembre)

Navidad (Viernes, 25 de diciembre)

¿Cuándo será el festivo en Estados Unidos?

Se trata del próximo lunes 16 de febrero, que será festivo por ser el cumpleaños de la capital estadounidense, Washington D. C., que se conoce oficialmente como Washington’s Birthday.

A pesar de ser una celebración distrital, el Gobierno se asegura de que se trate de un feriado nacional, lo cual implica que el descanso sea en todo el territorio estadounidense. Cerrarán los bancos, colegios públicos, oficinas estatales y federales.

El Capitolio de Estados Unidos en Washington. Foto: Getty Images

Esta celebración se hace en honor al nacimiento de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Aunque el emblemático mandatario nació el 22 de febrero, esta celebración siempre se hace el tercer lunes de febrero.

Festivos estatales

No obstante, hay días que son festivos en diferentes estados, pero no a nivel nacional, como el César Chávez Day, que se celebra en California y otros estados el 31 de marzo en honor al legado del líder sindical y activista de derechos civiles César Chávez.

El Susan B. Anthony Day se celebra el 15 de febrero en California, Nueva York y Florida, rindiendo un homenaje a la figura clave del movimiento por el sufragio femenino. En el Estado del Sol, el 22 de mayo se celebra el nacimiento de Harvey Milk, el primer funcionario electo, abiertamente gay en esta capital.

Día de los Presidentes, un festivo en el que muchos trabajadores podrán tomarse un descanso Foto: Getty Images

En Massachusetts y Maine se celebra el Patriots’ Day el tercer lunes de abril en honor al inicio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En algunos estados del sur se celebra en honor a los soldados confederados de la Guerra Civil.

Entre muchos otros días clave en los distintos estados norteamericanos, no obstante, hay celebraciones en Estados Unidos que no son festivos en ninguna capital, como San Valentín, el Super Bowl, el Día de la Madre y el Día del Padre, entre otros.