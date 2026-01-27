Estados Unidos

Gobierno de Estados Unidos decretó feriado para lunes de febrero y habrá un nuevo fin de semana largo

Este festivo será nacional a pesar de surgir de una celebración estatal.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
27 de enero de 2026, 7:48 p. m.
El festivo será por el cumpleaños de un importante estado norteamericano.
El festivo será por el cumpleaños de un importante estado norteamericano. Foto: 123rf

El calendario oficial de Estados Unidos programó 11 días de descanso para los ciudadanos en 2026. El nuevo fin de semana largo reducirá las tareas administrativas de los funcionarios. También provocará el cierre de instituciones académicas públicas en el territorio nacional, así como de otras organizaciones privadas.

Este será el tercer día festivo de 2026 y se suma a los ocho que ya restaban para lo que queda del año:

  • Memorial Day (lunes, 25 de mayo)
  • Juneteenth (viernes, 19 de junio)
  • Día de la Independencia (sábado, 4 de julio)
  • Día del Trabajo (lunes, 7 de septiembre)
  • Columbus Day / Día de los Pueblos Indígenas (lunes, 12 de octubre)
  • Veterans Day (miércoles, 11 de noviembre)
  • Día de Acción de Gracias (jueves, 26 de noviembre)
  • Navidad (Viernes, 25 de diciembre)
Esta es la nueva cantidad de dinero que recibirán las personas que decidan “autodeportarse”

¿Cuándo será el festivo en Estados Unidos?

Se trata del próximo lunes 16 de febrero, que será festivo por ser el cumpleaños de la capital estadounidense, Washington D. C., que se conoce oficialmente como Washington’s Birthday.

A pesar de ser una celebración distrital, el Gobierno se asegura de que se trate de un feriado nacional, lo cual implica que el descanso sea en todo el territorio estadounidense. Cerrarán los bancos, colegios públicos, oficinas estatales y federales.

Gente

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Noticias Estados Unidos

Trump anuncia reembolsos más altos para los ciudadanos: quiénes se beneficiarán y cuándo llegará el dinero

Noticias Estados Unidos

Celebridades estadounidenses como Ariana Grande en contra de agencia migratoria de Trump: lista de famosos que llevan pin “ICE Out”

Noticias Estados Unidos

Sean Ryan, alcalde de Buffalo, firma orden ejecutiva para limitar cooperación con ICE y proteger acceso a servicios

Noticias Estados Unidos

Apagón nacional contra ICE: protestas masivas paralizarían a Estados Unidos este 30 de enero

Noticias Estados Unidos

Las palabras de Melania Trump refiriéndose a la situación de Minnesota: “Estoy en contra de la violencia”

Noticias Estados Unidos

¿TikTok protege a Donald Trump? California investiga censura a comentarios críticos hacia el presidente

Política

Gustavo Petro pidió a los colombianos que viven en Estados Unidos, Chile y Argentina regresar a su país: “Como perros perseguidos por las calles”

Mundo

“Hagamos Irak grande otra vez”: Donald Trump advierte a Irak sobre un posible gobierno proiraní

Deportes

Luisa Agudelo fue presentada por su nuevo equipo: no va más con el Deportivo Cali

Datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional reportan que entre 2009 y 2016, la administración de Obama removió formalmente a más de tres millones de no ciudadanos, superando ampliamente las cifras de otros presidentes.
El Capitolio de Estados Unidos en Washington. Foto: Getty Images

Esta celebración se hace en honor al nacimiento de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Aunque el emblemático mandatario nació el 22 de febrero, esta celebración siempre se hace el tercer lunes de febrero.

En imágenes | Tormenta invernal en Estados Unidos: asciende la cantidad de muertos y los vuelos cancelados

Festivos estatales

No obstante, hay días que son festivos en diferentes estados, pero no a nivel nacional, como el César Chávez Day, que se celebra en California y otros estados el 31 de marzo en honor al legado del líder sindical y activista de derechos civiles César Chávez.

El Susan B. Anthony Day se celebra el 15 de febrero en California, Nueva York y Florida, rindiendo un homenaje a la figura clave del movimiento por el sufragio femenino. En el Estado del Sol, el 22 de mayo se celebra el nacimiento de Harvey Milk, el primer funcionario electo, abiertamente gay en esta capital.

Día de los Presidentes, un festivo en el que muchos trabajadores podrán tomarse un descanso
Día de los Presidentes, un festivo en el que muchos trabajadores podrán tomarse un descanso Foto: Getty Images

En Massachusetts y Maine se celebra el Patriots’ Day el tercer lunes de abril en honor al inicio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En algunos estados del sur se celebra en honor a los soldados confederados de la Guerra Civil.

Entre muchos otros días clave en los distintos estados norteamericanos, no obstante, hay celebraciones en Estados Unidos que no son festivos en ninguna capital, como San Valentín, el Super Bowl, el Día de la Madre y el Día del Padre, entre otros.

Más de Noticias Estados Unidos

J Balvin

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Economia

Trump anuncia reembolsos más altos para los ciudadanos: quiénes se beneficiarán y cuándo llegará el dinero

Natalie Portman ICE OUT

Celebridades estadounidenses como Ariana Grande en contra de agencia migratoria de Trump: lista de famosos que llevan pin “ICE Out”

Felipe Zapata Velásquez, un joven colombiano de 28 años, estudiante de tercer año del programa de Economía de Alimentos y Recursos en la Universidad de Florida, fue detenido por el ICE

Sean Ryan, alcalde de Buffalo, firma orden ejecutiva para limitar cooperación con ICE y proteger acceso a servicios

Detalle de la bóveda del Capitolio de Washington DC con agitar la bandera de americanstar y rayas

Gobierno de Estados Unidos decretó feriado para lunes de febrero y habrá un nuevo fin de semana largo

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Apagón nacional contra ICE: protestas masivas paralizarían a Estados Unidos este 30 de enero

x

Las palabras de Melania Trump refiriéndose a la situación de Minnesota: “Estoy en contra de la violencia”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenaza y planea prohibir la popular aplicación para compartir videos TikTok en Estados Unidos debido a los riesgos para la seguridad.

¿TikTok protege a Donald Trump? California investiga censura a comentarios críticos hacia el presidente

X

En imágenes | Tormenta invernal en Estados Unidos: asciende la cantidad de muertos y los vuelos cancelados

ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.

Jefe del ICE es citado por desacato de órdenes judiciales: “La paciencia de este tribunal se ha acabado”

Noticias Destacadas