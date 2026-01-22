Esta es la nueva cantidad de dinero que recibirán las personas que decidan “autodeportarse”

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica cuál sería la nueva suma de dinero a la que podrán acceder aquellas personas que residen ilegalmente en el país tras una salida voluntaria.

Según lo que se afirma en el comunicado, la suma sería de 2.600 dólares, además de un vuelo gratuito que les permita volver a su país de origen.

El presidente norteamericano ha presionado constantemente al ICE para aumentar el número de deportados. Foto: Getty Images

Para poder acceder al beneficio, el proceso se tiene que realizar a través de la aplicación CBP Home. Este aumento, en consonancia con lo que dicen las fuentes oficiales, se debe a la celebración del primer año de la administración Trump en el poder.

“Para celebrar un año de esta administración, el contribuyente estadounidense está aumentando generosamente el incentivo para que quienes se encuentran en el país sin documentos salgan voluntariamente, ofreciendo un bono de salida de $2.600”, precisa el comunicado.

En medio de la polémica por el ICE, Donald Trump arremete contra Joe Biden

Este incentivo también tiene como objetivo reducir los costos que podría tener una eventual deportación forzosa, que costaría aproximadamente 18.245 dólares, mientras que, si se hace de manera voluntaria (incluyendo el incentivo y el vuelo), esta costaría 5.100.

De este modo, se pretende un ahorro de cerca de 13.000 dólares para Estados Unidos. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, dice: “Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”.

En el sitio web del DHS se menciona que, tras hacer la solicitud de salida voluntaria a través de la aplicación y pasar la correspondiente investigación, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “les eliminará temporalmente la prioridad para su detención o aplicación de la ley antes de su salida programada”.

Sumado a ello, se hará “la condonación de cualquier multa pendiente por presencia ilegal” dentro del territorio estadounidense.

Con esta modalidad se podrá salir de Estados Unidos “sin arrestos, detenciones o restricciones”.

La Casa Blanca se ha caracterizado por sus fuertes políticas migratorias que, en ocasiones, han provocado el uso excesivo de la fuerza en medio de operativos migratorios.

¿Se arrepiente Donald Trump de lo hecho por el ICE?: “Nos sentimos terriblemente mal”

En ese contexto, un agente del ICE disparó contra una mujer, causándole la muerte, situación que generó gran conmoción y fue el detonante de que personas decidieran salir a manifestarse en contra de las acciones violentas perpetradas por el ICE.

Mujer muerta a manos de agentes del ICE. Foto: AFP

El presidente estadounidense, en una rueda de prensa, dijo refiriéndose a los agentes: “A veces van a cometer errores”, y, al hablar del caso de la mujer muerta a manos del ICE, mencionó: “Me sentí horrible cuando me dijeron que la joven había sufrido la tragedia”.