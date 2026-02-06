La guitarra que tocó la fallecida leyenda del rock Kurt Cobain en el himno del grunge “Smells like teen spirit” será subastada en Estados Unidos en el mes de marzo por la reconocida casa de subastas Christie’s.

Entre los objetos a subastar se encuentra la Fender Mustang usada por el cantante de Nirvana, de 1966. Esta colección logró ser reunida por el coleccionista Jim Irsay.

En esta también se incluye el tambor con el logo estampado que anunció a Estados Unidos la llegada de The Beatles, cuando los Fab Four se presentaron en “The Ed Sullivan Show” el 9 de febrero de 1964, presentación que vieron cerca de 73 millones de personas.

La colección incluye guitarras de músicos que definieron el siglo XX con sus notas musicales, incluyendo a David Gilmour de Pink Floyd y Jerry García de The Grateful Dead, así como de Eric Clapton, John Coltrane y Johnny Cash.

Pero en el centro de todo este gran conjunto están los manuscritos, escritos a puño y letra por Paul McCartney, del éxito de The Beatles ‘Hey Jude’, así como guitarras que tocaron John Lennon, Paul McCartney y George Harrison.

De igual modo, se encuentra la declaración jurada presentada por McCartney en el año 1970 para hacer la separación de Los Beatles, documento que incluye anotaciones manuscritas de John Lennon.

“Es justo decir que esta colección de instrumentos de los Beatles... es la colección más importante de los Beatles reunida por alguien que no fue miembro de la banda”, dijo a la AFP en Beverly Hills Amelia Walker, directora en Londres de Colecciones Privadas e Icónicas de la casa de subastas Christie’s.

La revista Guitar World catalogó la colección de guitarras de Jim Irsay como “la mejor colección de guitarras del mundo”, y de ahí deriva la importancia de esta gran subasta para el mundo del coleccionismo musical.

“En su colección hay cinco guitarras de los Beatles, así como el primer set de batería Ludwig de Ringo Starr y el piano de John Lennon, en el que compuso varias canciones de Sergeant Pepper”, explicó.

Christie’s estima que la batería pueda alcanzar unos 2 millones de dólares, mientras que las guitarras podrían venderse por alrededor de 1 millón de dólares en la subasta en Nueva York.

Quizá el objeto más caro de la colección sea la guitarra de Cobain, que expertos avalúan en hasta 5 millones de dólares.

“Es una guitarra talismánica para mi generación ... que vivió a través del grunge”, dijo Walker. “(Smells like teen spirit) fue el himno de esa generación”.

Aunque entre los objetos más destacados está la colección de instrumentos, también hay piezas históricas de Estados Unidos, literatura, deportes y muchas otras cosas más.

