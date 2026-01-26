ICE presentó hoy una orden de detención contra un hombre acusado de lanzar una piedra que gravemente hirió a una niña en un autobús escolar de Nueva Jersey.

ICE emite detención federal contra inmigrante acusado de atacar autobús escolar en Nueva Jersey

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) presentó este lunes una orden de detención federal contra Hernando García‑Morales, el hombre acusado de haber arrojado una piedra de tamaño similar a una pelota de béisbol contra un autobús escolar en Nueva Jersey, hiriendo gravemente a una niña de 8 años, informaron autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El incidente ocurrió el 7 de enero de 2026 en la autopista New Jersey Turnpike, cuando un bus que regresaba de una excursión con estudiantes de tercer grado fue impactado por una roca que atravesó una de sus ventanas.

La niña recibió un traumatismo craneal severo, por el cual fue sometida a cirugía y, según reportes escolares, está en proceso de recuperación.

García‑Morales, de 40 años y residente de Palisades Park, fue arrestado el 9 de enero por la Policía Estatal de Nueva Jersey y enfrenta cargos estatales que incluyen asalto agravado, poner en peligro a un menor y porte de un arma con intención ilícita.

El hecho más destacado de este lunes es la acción de ICE solicitando formalmente que las autoridades estatales mantengan detenido al acusado bajo una orden de detención federal, conocida como detainer, argumentando que García‑Morales sería un “inmigrante ilegal criminal” con antecedentes penales en el país.

'WICKED AND HEINOUS': ICE has lodged a detainer for a criminal illegal immigrant who was arrested for allegedly hurling a baseball-sized rock into a school bus and fracturing an 8-year-old girl’s skull in New Jersey.



DHS says the detainer is to ensure Hernando Garcia-Morales… pic.twitter.com/saGskCtUCJ — Fox News (@FoxNews) January 26, 2026

El DHS dijo desconocer cuándo ni cómo ingresó al país de forma irregular, pero señaló que sus antecedentes se remontan a más de dos décadas en Nueva Jersey.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del DHS, calificó de “extremadamente cruel y atroz” atacar un autobús escolar lleno de niños y afirmó que García‑Morales “nunca debería haber estado en este país, y mucho menos haber sido liberado tras múltiples arrestos en comunidades de Nueva Jersey”.

McLaughlin añadió que esperan que las políticas estatales, a las que el DHS ha criticado por considerarlas de “ciudades santuario”, permitan que el sospechoso permanezca detenido mientras avanza su proceso, como se registra en un artículo de NewMax.

Autoridades locales y federales coordinan la custodia del sospechoso tras ataque a niña de 8 años

Aunque la orden de ICE no equivale a cargos federales adicionales, su emisión permite a las autoridades migratorias federales ejercer mayor control sobre la custodia de García‑Morales.

También es necesario coordinar con las instancias estatales para evitar su liberación antes de que concluya el caso judicial en curso.

El proceso legal local continúa, con audiencias programadas mientras el sospechoso permanece bajo custodia en el condado de Bergen.

Este caso ha renovado el debate en Estados Unidos sobre la eficacia de las políticas migratorias y la coordinación entre agencias estatales y federales en la detención de personas con antecedentes penales que se encuentran en el país sin estatus legal.