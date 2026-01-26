Estados Unidos

ICE emite detención federal contra inmigrante acusado de atacar autobús escolar en Nueva Jersey

El sospechoso de Nueva Jersey enfrenta orden federal de detención tras atacar un autobús escolar.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

26 de enero de 2026, 8:08 p. m.
Autoridades locales y federales coordinan la custodia del sospechoso tras ataque a niña de 8 años
Autoridades locales y federales coordinan la custodia del sospechoso tras ataque a niña de 8 años Foto: Getty Images

ICE presentó hoy una orden de detención contra un hombre acusado de lanzar una piedra que gravemente hirió a una niña en un autobús escolar de Nueva Jersey.

¿Qué se sabe sobre el avión privado con ocho personas a bordo que se estrelló en el aeropuerto de Estados Unidos?

ICE emite detención federal contra inmigrante acusado de atacar autobús escolar en Nueva Jersey

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) presentó este lunes una orden de detención federal contra Hernando García‑Morales, el hombre acusado de haber arrojado una piedra de tamaño similar a una pelota de béisbol contra un autobús escolar en Nueva Jersey, hiriendo gravemente a una niña de 8 años, informaron autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El incidente ocurrió el 7 de enero de 2026 en la autopista New Jersey Turnpike, cuando un bus que regresaba de una excursión con estudiantes de tercer grado fue impactado por una roca que atravesó una de sus ventanas.

La niña recibió un traumatismo craneal severo, por el cual fue sometida a cirugía y, según reportes escolares, está en proceso de recuperación.

Noticias Estados Unidos

Tiroteo en Estados Unidos: dos personas muertas y varios heridos en medio de fiesta infantil en Massachusetts

Noticias Estados Unidos

El Metro de Nueva York abre convocatoria laboral con salario de casi U$120.000; así puede aplicar

Deportes

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

Noticias Estados Unidos

Greg Bovino, el personaje detrás de la agresiva campaña de Donald Trump contra los inmigrantes

Noticias Estados Unidos

Tom Homan, el hombre “duro pero justo” que envía Trump a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Noticias Estados Unidos

Se congelaron las cataratas del Niágara: el frío extremo ocasionó el fenómeno

Noticias Estados Unidos

Vuelve y juega: Trump intensifica ofensiva contra las ciudades santuario y exige al Congreso eliminarlas

Mundo

Ecuador busca ayuda de Estados Unidos para fortalecer la frontera con Colombia

Mundo

Donald Trump rompe el silencio y explica la razón detrás del moretón de su mano

García‑Morales, de 40 años y residente de Palisades Park, fue arrestado el 9 de enero por la Policía Estatal de Nueva Jersey y enfrenta cargos estatales que incluyen asalto agravado, poner en peligro a un menor y porte de un arma con intención ilícita.

El hecho más destacado de este lunes es la acción de ICE solicitando formalmente que las autoridades estatales mantengan detenido al acusado bajo una orden de detención federal, conocida como detainer, argumentando que García‑Morales sería un “inmigrante ilegal criminal” con antecedentes penales en el país.

El DHS dijo desconocer cuándo ni cómo ingresó al país de forma irregular, pero señaló que sus antecedentes se remontan a más de dos décadas en Nueva Jersey.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del DHS, calificó de “extremadamente cruel y atroz” atacar un autobús escolar lleno de niños y afirmó que García‑Morales “nunca debería haber estado en este país, y mucho menos haber sido liberado tras múltiples arrestos en comunidades de Nueva Jersey”.

McLaughlin añadió que esperan que las políticas estatales, a las que el DHS ha criticado por considerarlas de “ciudades santuario”, permitan que el sospechoso permanezca detenido mientras avanza su proceso, como se registra en un artículo de NewMax.

Autoridades locales y federales coordinan la custodia del sospechoso tras ataque a niña de 8 años

Aunque la orden de ICE no equivale a cargos federales adicionales, su emisión permite a las autoridades migratorias federales ejercer mayor control sobre la custodia de García‑Morales.

También es necesario coordinar con las instancias estatales para evitar su liberación antes de que concluya el caso judicial en curso.

Protestas en Minneapolis por segunda muerte a manos de agentes del ICE: “Horribles escenas”

El proceso legal local continúa, con audiencias programadas mientras el sospechoso permanece bajo custodia en el condado de Bergen.

Este caso ha renovado el debate en Estados Unidos sobre la eficacia de las políticas migratorias y la coordinación entre agencias estatales y federales en la detención de personas con antecedentes penales que se encuentran en el país sin estatus legal.

Más de Noticias Estados Unidos

x

ICE emite detención federal contra inmigrante acusado de atacar autobús escolar en Nueva Jersey

La policía trabaja en la escena de un tiroteo. Se han registrado más de 500 tiroteos en lo que va del año

Tiroteo en Estados Unidos: dos personas muertas y varios heridos en medio de fiesta infantil en Massachusetts

x

El Metro de Nueva York abre convocatoria laboral con salario de casi U$120.000; así puede aplicar

FILE - New England Patriots quarterback Tom Brady celebrates with the Vince Lombardi Trophy after the NFL Super Bowl XLIX football game against the Seattle Seahawks Sunday, Feb. 1, 2015, in Glendale, Ariz. The Patriots won 28-24. Tom Brady has retired after winning seven Super Bowls and setting numerous passing records in an unprecedented 22-year-career. He made the announcement, Tuesday, Feb. 1, 2022, in a long post on Instagram. (AP/Michael Conroy, File)

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

x

Greg Bovino, el personaje detrás de la agresiva campaña de Donald Trump contra los inmigrantes

X

Tom Homan, el hombre “duro pero justo” que envía Trump a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Cataratas del Niágara

Se congelaron las cataratas del Niágara: el frío extremo ocasionó el fenómeno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial (FEM) el 21 de enero de 2026 en Davos, Suiza.

Vuelve y juega: Trump intensifica ofensiva contra las ciudades santuario y exige al Congreso eliminarlas

Donald Trump y Bad Bunny

La causa por la que Donald Trump no iría al Super Bowl: criticó a Bad Bunny y Green Day

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la televisión WABI, muestra a los servicios de emergencia trabajando en la escena del accidente del Bombardier Challenger 600 en el aeropuerto de Bangor, Maine.

¿Qué se sabe sobre el avión privado con ocho personas a bordo que se estrelló en el aeropuerto de Estados Unidos?

Noticias Destacadas