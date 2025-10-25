Un vuelo de Delta Air Lines que cubría la ruta Los Ángeles–Salt Lake City se vio obligado a regresar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tras detectar un olor insoportable provocado por un alimento en mal estado traído por un pasajero.

Ningún pasajero resultó afectado por la situación, pero el incidente obligó a reubicar a los viajeros en un nuevo avión para continuar su viaje, subrayando la importancia de la seguridad y la higiene a bordo.

¿Qué desató el mal olor en el avión de Delta?

Un vuelo de Delta Air Lines, el 2311, con 189 pasajeros y seis miembros de tripulación, se encontraba en pleno trayecto cuando la tripulación detectó un fuerte olor desagradable en la cabina.

Se trataba de un alimento en descomposición traído por un pasajero, que no estaba relacionado con el servicio de catering de la aerolínea.

Tras identificar la fuente del mal olor, la tripulación decidió regresar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) como medida de precaución, como lo registró The Sun.

Una vez en tierra, los pasajeros fueron desembarcados de forma segura y luego reubicados en otro avión para continuar su viaje sin inconvenientes. No se reportaron lesiones ni problemas médicos relacionados con el incidente.

Delta Air Lines enfatizó que la seguridad de los pasajeros es su prioridad y lamentó los inconvenientes causados.

Este episodio se suma a otros casos en la industria de la aviación donde olores en la cabina han llevado a desvíos o regresos a los aeropuertos por razones de seguridad.

Aunque este caso ha llamado la atención, no es el primero en su tipo.

El pasajero que llevó la comida en descomposición a bordo provocó que el vuelo de Delta regresara a Los Ángeles, aunque no se reportaron sanciones ni lesiones. | Foto: Composición Semana / Getty images

Por ejemplo, en julio de 2024, un vuelo de Delta desde Detroit a Ámsterdam fue desviado debido a alimentos en mal estado servidos a bordo, lo que provocó que algunos pasajeros y miembros de la tripulación recibieran atención médica.

Lo anterior muestra que, aunque poco frecuentes, incidentes similares no son inéditos en Estados Unidos.

Este tipo de situaciones subraya la importancia de mantener altos estándares de higiene y seguridad en los vuelos, así como la necesidad de protocolos claros para garantizar el bienestar de todos a bordo.