Suscribirse

Estados Unidos

Estas son las rutas canceladas de las aerolíneas American, Delta y Spirit: los viajeros deben buscar alternativas en EE. UU.

Las compañías han recortado los servicios aéreos dentro del país norteamericano.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Mundo
8 de octubre de 2025, 3:17 a. m.
x
Las aerolíneas cancelaron decenas de vuelos. | Foto: Getty Images

Las tres aerolíneas más grandes de Estados Unidos anunciaron una decena de cancelaciones de vuelos que obligan a los pasajeros buscar alternativas de rutas para que concreten sus planes de viaje.

Se trata de American Airlines, Delta Air Lines y Spirit Airlines, que han modificado algunas de sus rutas, afectado a cientos de viajeros estadounidenses y extranjeros que ya habían comprado sus boletos. Las dos primeras aerolíneas mencionadas anunciaron cambios en los horarios previstos para la salida de los aviones.

Por su parte, Spirit ha cancelado de manera repentina decenas de vuelos luego de que la compañía aérea se declarara en quiebra.

Dos aviones regionales Delta colisionaron en el aeropuerto La Guardia el miércoles en la noche
Se están llevando a cabo los últimos vuelos de Delta a una ciudad de Texas. | Foto: Getty Images

Hace semanas, American Airlines anunció que la ruta comercial de la ciudad Dallas a Eugene había sido cancelada permanentemente. Aquel servicio había sido implementado desde hace cuatro años, pero por decisión de la empresa fue completamente suspendido desde el pasado 5 de agosto.

Contexto: Pidió comida vegetariana en un vuelo y terminó muerto: el error que podría costarle millones a Qatar Airways

Cuando American compartió la noticia, en un comunicado oficial, aseguró que los compradores de esos viajes contarían con un reembolso total de sus tiquetes aéreos.

Según las justificaciones, la compañía tomó la decisión de eliminar la ruta para poder asignar los recursos de manera más eficiente a otros servicios.

Viajeros en aeropuertos del país se preparan para una de las temporadas más activas del año.
Los compradores de American recibirán reembolso si resultaron afectados. | Foto: 123RF

Por su parte, Delta Airlines está finalizando sus operaciones en la ciudad Midland, en el estado de Texas. Las rutas con destino al aeropuerto de esta ciudad finalizarán por completo el próximo 8 de noviembre, por lo que las personas deben buscar otra compañía para comparar sus boletos si planean visitar la ciudad después de la fecha establecida.

Contexto: American Airlines cambia las reglas del equipaje de mano: esto es lo que debe saber antes de su próximo vuelo

Southwest y United Airlines son las dos aerolíneas que aún cuentan con vuelos a Midland.

“Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y seguimos comprometidos a servir al centro de Texas como la aerolínea global líder en Austin”, dijo un representante de Delta semanas atrás, luego de que la empresa emitió un comunicado sobre la cancelación de su ruta a Texas. “Los viajeros podrán aprovechar los nuevos servicios de Delta desde Austin (Texas)“.

Al mismo tiempo, Delta está en proceso de reducir sus operaciones hacia Cuba.

La aerolínea sancionada es American Airlines.
American Airlines. | Foto: AFP

Sin embargo, la empresa abrirá un servicio desde Austin hacia Denver, en el estado de Colorado, el 9 de noviembre.

Contexto: Viajar con mascotas en la cabina ya es posible en todos los casos: Aerocivil actualiza normas nacionales e internacionales

Spirit sufrirá varias cancelaciones. Hasta el momento, la aerolínea ha anunciado la suspensión de 40 rutas y ha cancelado los servicios en al menos 11 ciudades de Estados Unidos, incluidas Albuquerque, Oakland, Portland, Salt Lake City y San Diego.

Lo anterior se debe a que Spirit ha caído en la quiebra por segunda vez.

Los viajeros deben buscar alternativas de viaje con tiempo, debido a que los expertos han considerado que, por las cancelaciones masivas, los precios de los tiquetes aumenten.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncio del F.C. Barcelona sobre el nuevo Camp Nou: expectativa de los hinchas en España

2. Walter Mercado: números que lo harían millonario el 8 de octubre y horóscopo para los 12 signos

3. Trump bromea con “fusionar” Canadá a EE. UU. tras reunión con el primer ministro Mark Carney

4. Guns N’ Roses en Bogotá: Los momentos más icónicos del show en la capital

5. Denuncian a Giorgia Meloni ante la CPI por complicidad en genocidio en Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosAmerican Airlines

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.