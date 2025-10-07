Estas son las rutas canceladas de las aerolíneas American, Delta y Spirit: los viajeros deben buscar alternativas en EE. UU.

Las tres aerolíneas más grandes de Estados Unidos anunciaron una decena de cancelaciones de vuelos que obligan a los pasajeros buscar alternativas de rutas para que concreten sus planes de viaje.

Se trata de American Airlines, Delta Air Lines y Spirit Airlines, que han modificado algunas de sus rutas, afectado a cientos de viajeros estadounidenses y extranjeros que ya habían comprado sus boletos. Las dos primeras aerolíneas mencionadas anunciaron cambios en los horarios previstos para la salida de los aviones.

Por su parte, Spirit ha cancelado de manera repentina decenas de vuelos luego de que la compañía aérea se declarara en quiebra.

Se están llevando a cabo los últimos vuelos de Delta a una ciudad de Texas. | Foto: Getty Images

Hace semanas, American Airlines anunció que la ruta comercial de la ciudad Dallas a Eugene había sido cancelada permanentemente. Aquel servicio había sido implementado desde hace cuatro años, pero por decisión de la empresa fue completamente suspendido desde el pasado 5 de agosto.

Cuando American compartió la noticia, en un comunicado oficial, aseguró que los compradores de esos viajes contarían con un reembolso total de sus tiquetes aéreos.

Según las justificaciones, la compañía tomó la decisión de eliminar la ruta para poder asignar los recursos de manera más eficiente a otros servicios.

Los compradores de American recibirán reembolso si resultaron afectados. | Foto: 123RF

Por su parte, Delta Airlines está finalizando sus operaciones en la ciudad Midland, en el estado de Texas. Las rutas con destino al aeropuerto de esta ciudad finalizarán por completo el próximo 8 de noviembre, por lo que las personas deben buscar otra compañía para comparar sus boletos si planean visitar la ciudad después de la fecha establecida.

Southwest y United Airlines son las dos aerolíneas que aún cuentan con vuelos a Midland.

“Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y seguimos comprometidos a servir al centro de Texas como la aerolínea global líder en Austin”, dijo un representante de Delta semanas atrás, luego de que la empresa emitió un comunicado sobre la cancelación de su ruta a Texas. “Los viajeros podrán aprovechar los nuevos servicios de Delta desde Austin (Texas)“.

Al mismo tiempo, Delta está en proceso de reducir sus operaciones hacia Cuba.

American Airlines. | Foto: AFP

Sin embargo, la empresa abrirá un servicio desde Austin hacia Denver, en el estado de Colorado, el 9 de noviembre.

Spirit sufrirá varias cancelaciones. Hasta el momento, la aerolínea ha anunciado la suspensión de 40 rutas y ha cancelado los servicios en al menos 11 ciudades de Estados Unidos, incluidas Albuquerque, Oakland, Portland, Salt Lake City y San Diego.

Lo anterior se debe a que Spirit ha caído en la quiebra por segunda vez.