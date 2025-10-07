Pidió comida vegetariana en un vuelo y terminó muerto: el error que podría costarle millones a Qatar Airways

Un pasajero de Qatar Airways falleció durante un vuelo después de que la aerolínea le sirviera un plato con carne cuando él había solicitado una comida vegetariana, un hecho que ha desatado una demanda judicial acusando a la compañía de negligencia.

Según documentos presentados por la familia en una corte federal de California, el doctor Asoka Jayaweera, de 85 años y residente en el sur de California, se atragantó al intentar “comer alrededor” de la porción de carne del plato que le ofrecieron, luego de informarle que ya no quedaban comidas vegetarianas disponibles.

La demanda indica que aproximadamente dos horas y media después del despegue, cuando el servicio de comidas comenzó, la tripulación comunicó que la opción vegetariana solicitada se había agotado, y le ofrecieron un platillo estándar con carne sugiriéndole que evitara ingredientes cárnicos. Al hacerlo, Asoka comenzó a toser y posteriormente perdió la conciencia. A bordo, la tripulación se conectó con MedAire, un servicio médico remoto especializado en emergencias aéreas, para intentar guiar el tratamiento.

Según la demanda, los niveles de oxígeno del pasajero cayeron a 69 % (muy por debajo del umbral de seguridad estimado en 88 %) cerca de las 02:46 UTC. Sin embargo, la aerolínea no efectuó un aterrizaje de emergencia inmediato.

La tripulación argumentó que el vuelo estaba sobre el círculo polar ártico y que no era viable desviarse, aunque la familia sostiene que en ese momento el avión sobrevolaba Wisconsin, territorio que ofrecía opciones de aterrizaje cercanas.

Al cabo de más de tres horas, la aeronave aterrizó en Edimburgo, Reino Unido, donde el paciente fue trasladado a un hospital. Ya era demasiado tarde, el médico fue declarado fallecido por neumonía por aspiración.

El hijo del médico demandante, Surya Jayaweera, afirma que la negativa de la aerolínea a respetar su dieta especial y la tardanza en responder a una emergencia médica constituyen vulneraciones claras del deber de cuidado.

Además, la demanda invoca al Convenio de Montreal, tratado internacional que regula la responsabilidad de las aerolíneas en casos de muerte o lesiones durante vuelos, y estipula un límite de compensación en torno a $ 175.000 dólares. No obstante, los abogados solicitan una indemnización mucho mayor al alegar que la negligencia fue “flagrante y evitable”.

Este incidente no es aislado. En 2024, el exconcursante del reality británico Love Island, Jack Fowler, denunció que casi murió en un vuelo de Qatar Airways tras recibir un curry con frutos secos, pese a haber advertido de su alergia.

También reportó otro caso en el que le sirvieron helado con nueces, contrario a sus indicaciones. Casos similares de reacciones alérgicas graves han obligado a aterrizajes de emergencia en otras aerolíneas, como Singapore Airlines, que desvió un vuelo entre Frankfurt y Nueva York cuando una pasajera alérgica ingirió camarones.

Hasta el momento, Qatar Airways no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso, ni sus representantes han respondido públicamente a la demanda, según reportes.