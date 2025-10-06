American Airlines cambia las reglas del equipaje de mano: esto es lo que debe saber antes de su próximo vuelo

La aerolínea más reconocida de Estados Unidos, American Airlines, recientemente anunció una serie de cambios que los pasajeros deben tener en cuenta para sus próximos viajes, y así evitar contratiempos, ya que estas medidas tiene la finalidad de facilitar la experiencia del embarque de los viajeros.

La página de aviación View From the Wing publicó el comunicado oficial que compartió la aerolínea estadounidense, en el cual se detalla que la compañía eliminará los medidores de tamaño de los equipajes de mano.

Este cambio será implementado a partir de este lunes 6 de octubre.

Las personas pueden viajar con equipaje de mano y un artículo personal en cabina. | Foto: agencia 123rf

El documento agrega que los agentes de la empresa aérea serán los encargados de “usar su criterio” para determinar si las maletas que llevan en cabina las personas son muy grandes, por lo que deberían ser facturadas en bodega.

Lo anterior puede desatar desmanes con los viajeros, que no podrían estar de acuerdo si los trabajadores determinan que su equipaje no puede ir en cabina.

“A medida que simplificamos aún más la experiencia de embarque para nuestros clientes y empleados, American pronto retirará los medidores de equipaje de la zona de embarque”, declaró un portavoz de American Airlines al medio nacional Newsweek.

La medida se suma a iniciativas similares que habían implementado otras aerolíneas de Estados Unidos. United Airlines eliminó sus propios medidores de maleta desde el 2020.

La maleta de mano aún debe cumplir con las medidas correctas. | Foto: 123RF

A inicios de este año, American Airlines había anunciado otros cambios para simplificar el embarque de los pasajeros. Amplió cinco minutos a la entrada de los viajeros al avión y, además, actualizó el sistema de grupos de embarque para agilizar el proceso.

Pese a que se eliminan los medidores, las personas deben tener en cuenta que las medidas establecidas para el equipaje de mano sigue siendo el mismo: estas maletas deben estar entre el rango de 56 x 36 x 23 centímetros. También pueden llevar consigo un artículo personal, que debe caber bajo el asiento de los aviones.

En caso de que el equipaje supere las medidas límite, este debe ser facturado y enviado a la bodega del avión, lo que supone un costo adicional.

Los empleados serán los encargados de establecer si la maleta va en cabina o en bodega. | Foto: 123rf

“Solo puede llevar un artículo de mano junto con su artículo personal”, se lee en la página oficial de la aerolínea.

Cabe resaltar que las medidas del equipaje aplican para todos los vuelos, independientemente de la compañía aérea en la que viaja la persona. Sin embargo, se insta a las personas a revisar la información oficial antes de empacar sus maletas.