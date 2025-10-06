Informe revela cuáles son esos artículos que los colombianos más olvidan al momento de viajar, ¿también le ha pasado?

Para muchos turistas, preparar la maleta antes de salir de viaje implica enfrentar un verdadero desafío lleno de emociones encontradas: por un lado, la ilusión por conocer un nuevo destino y, por otro, el estrés de no olvidar nada importante.

Debido a esto, los viajeros más frecuentes aconsejan tomarse el tiempo de realizar una lista de esos artículos esenciales que sí o sí deben ir en el equipaje, como documentos, productos de aseo personal, dispositivos electrónicos, y elementos para salud y seguridad.

De lo contrario, se podría caer en el error de olvidar objetos que podrían afectar la experiencia, como unas sandalias o chanclas, elemento que según un informe realizado por la plataforma Booking.com, es de los que más suelen olvidar los colombianos al momento de viajar.

El estudio, que analizó los hábitos de los viajeros en distintos países, evidenció que en Colombia los olvidos más frecuentes están relacionados con elementos cotidianos, esenciales para la comodidad y el bienestar durante el viaje.

En primer lugar, se encuentran las sandalias o chanclas con un 24%, convirtiéndose en el artículo más olvidado por los viajeros nacionales, probablemente porque muchos las asocian únicamente con destinos de playa, pero también pueden ser indispensables para un destino de clima frío por las noches o a la hora de ducharse.

Hay trucos que ayudan a empacar el equipaje de mano de forma eficiente y sin que se quede nada pendiente. | Foto: Getty Images

En segundo lugar aparece el cepillo de dientes (23%), un indispensable del aseo personal que, curiosamente, encabeza la lista de los descuidos más comunes.

Los medicamentos (22%) ocupan el tercer puesto, un olvido que puede generar inconvenientes, especialmente para quienes requieren tratamientos específicos o de uso continuo. A este artículo le siguen el cepillo de pelo o peinilla (17%).

En la quinta posición está la pijama (17%) y, por último, el adaptador de electricidad (15%), un accesorio pequeño pero fundamental para mantener los dispositivos cargados, principalmente en viajes internacionales.

Para conocer estos datos, según explica la plataforma, se realizó una encuentra de manera independiente en línea entre mayo y junio de 2025, recolectando las respuestas de 4.000 personas mayores de 18 años de Argentina, Brasil, Colombia y México.