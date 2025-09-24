¿Cómo identificar el equipaje de viaje sin caer en confusiones? Cinco tips infalibles para poner en práctica

Para muchos viajeros, la escena en la cinta de equipajes puede convertirse en un momento de mucha ansiedad y estrés, debido a la cantidad de maletas que se pueden ver con formas y colores similares girando a una velocidad tranquila para quienes logran identificar su maleta rápidamente.

Sin embargo, para aquellas personas que presentan confusiones, la velocidad de la banda transportadora puede dar la impresión de ser mayor, y es en ese momento cuando surgen los errores: maletas tomadas por equivocación, pérdidas o demoras innecesarias que terminan afectando la experiencia de viaje.

Por eso, con el propósito de evitar estas complicaciones, vale aplicar estrategias simples, pero eficaces, aprobadas por viajeros frecuentes y expertos, que funcionan muy bien para identificar el equipaje con claridad y en cuestión de segundos.

1. Personalizar la maleta con stickers

Para los viajeros amantes a los stickers, estos elementos pueden ser una herramienta muy útil a la hora de darle un estilo especial al equipaje y lograr reconocerlo fácilmente en cualquier lugar.

La selección de estos depende del gusto de cada persona, pero algunas ideas pueden estar relacionadas con las películas o personajes favoritos, frases o imágenes alusivas a viajes o destinos del mundo.

Equipaje personalizado con stickers | Foto: Getty Images

2. Usar una etiqueta con datos personales

El color de esta etiqueta o diseño depende de las preferencias de cada viajero. En este punto lo esencial es que tenga un color alto contraste que ayude a facilitar su reconocimiento entre varias maletas.

Además, se aconseja incluir algunos datos personales clave como nombre del viajero o dueño del equipaje y un medio de contacto (teléfono, correo) para asegurar la comunicación en caso de que la maleta se pierda.

3. Poner una correo o cinta colorida

Este elemento no solo refuerza la seguridad al sujetar cierres, sino que también ayuda a distinguir el equipaje de inmediato en la barra transportadora.

Para ello se recomienda elegir colores de correas o cintas vivos o estampados llamativos que se puedan identificar a simple vista sin problema.

4. Colocar cualquier otro distintivo visual extra

Si no le agradan los stickers, se pueden usar otros elementos distintivos como cintas o pañuelos que funcionen como parte de la decoración en las manijas o costados de la maleta.

Esto brinda un cambio personal difícil de réplica, con el que el equipaje adquiere un “toque” único que la hace fácilmente identificable.

5. Llevar un dispositivo rastreador o localizador

Actualmente, la tecnología puede ser una gran aliada para los viajeros. Prueba de eso es, justamente, el uso de un dispositivo rastreador o localizador en el equipaje.