Suscribirse

Turismo

Así es Ukumarí, un espacio de conexión único con la naturaleza para visitar en Pereira

Conozca los precios de ingreso, horarios y más detalles sobre este hermoso lugar que es hogar de diferentes especies emblemáticas.

Redacción Turismo
24 de septiembre de 2025, 6:11 p. m.
Sitios de interés para visitar en Pereira
Bioparque Ukumarí en Pereira. | Foto: Cortesía - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias),

Entre los sitios turísticos más destacados para visitar en la región del Eje Cafetero, no puede pasar por alto el Bioparque Ukumarí, una reserva natural dedicada a la preservación de la biodiversidad a través de acciones ecológicas, sociales y económicamente sostenibles, explica el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) a través de su página web.

Este lugar se encuentra ubicado en un entorno privilegiado en el kilómetro 14 vía Pereira – Cerritos, ofreciendo una experiencia única para conectar con la fauna y la flora que alberga y que es posible descubrir a través de emocionantes recorridos por senderos en medio de exuberantes paisajes.

Contexto: Este es el municipio colombiano donde encontraron una de las esmeraldas más grandes del mundo; fue bautizada como Fura

Visitarlo significa sumergirse en oasis de la naturaleza y biodiversidad en el corazón de la región del Eje Cafetero, donde los viajeros pueden conocer de cerca especies locales y participar en actividades educativas y recreativas.

Su objetivo principal es ser un espacio que garantice la educación ambiental, la investigación científica y la interacción de los visitantes con la naturaleza a través de programas de conservación de la vida silvestre.

Sobre su creación, se conoce que es el antiguo Zoológico Matecaña, que cerró sus puertas en abril de 2015, tras 54 años de servicio.

Luego de esto, surgió Ukumarí con el propósito de contribuir a la oferta turística de la ciudad de Pereira y el departamento, siempre con el enfoque de mejorar la calidad de vida de los animales que residieron en el extinto Matecaña.

Debido a esto, allí habitan ejemplares de especies como oso de anteojos, papión sagrado, avestruz, entre otros. En 2024, según el gerente del Bioparque Ukumarí Raúl Murillo Betancur, este espacio celebró 10 nacimientos de especies emblemáticas y tuvo un importante cambio al adecuar hábitats como el del jaguar Chaac y renovar espacios esenciales para el bienestar de las especies, entre otros logros.

Atractivos turísticos para visitar en Pereira
Bioparque Ukumarí en Pereira. | Foto: Instagram @bioparqueukumari

¿Qué cuesta el ingreso a este parque y cuáles son sus horarios?

Actualmente, según indica la página web y redes sociales del Bioparque Ukumarí, los precios de los pasaportes de entrada se dividen de la siguiente manera:

  • Niños de 2 a 12 años - $ 36.000 COP. Menores de 2 años ingresan gratis.
  • Adulto de 13 a 59 años - $ 49.000 COP.
  • Mayor de 60 años - $ 36.000 COP.

En cuanto a los horarios que maneja este espacio, desde el pasado 1 de septiembre de este 2025, se realizó una importante modificación que pasó de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. con la taquilla habilitada hasta las 2:30 p.m.

Para mayor seguridad, al adquirir las entradas se recomienda verificar las tarifas a través de los sitios oficiales del parque.

Contexto: Tres rutas imperdibles para descubrir la “magia” de uno de los municipios más hermosos del oriente antioqueño

Sus recorridos se dividen en tres diferentes categorías denominadas: África, Arca de Noé y Bosques Andinos, en los que los usuarios pueden encontrar las siguientes especies:

  • África: avestruces, cebras, elefantes africanos, watusis, rinocerontes, leones, suricatos y sasines o también conocidos como antílopes cervicabras.
  • Arca de Noé: hipopótamos, jaguares, búfalos, pecarís barbiblancos, venados de cola blanca y papiones.
  • Bosques andinos: Iguazas, patos de orinoco, pumas, flamencos, oncillas, loros negros, loros cabeciazules, guacamayas enanas, guacamayas bandera, guacayamas verde limón, guacamayas aliverdes y más.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

2. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

3. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

4. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

5. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaPereiraDestinosViajerosParques

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.