Lista esencial de ropa y otros elementos para llevar en el equipaje, según el destino y duración del viaje

Aunque la lista esencial de lo que se debería llevar en el equipaje puede variar según el destino y la duración, el viaje, existen algunas recomendaciones clave que resultan efectivas a la hora de alistar la maleta de forma práctica.

En primer lugar, es fundamental tener presente la duración del viaje, ya que, para un viaje de una semana, se aconseja llevar prendas versátiles en tonos neutros para fácil combinación, que se ajusten al clima del destino y el tipo de actividades que se planean realizar, señala el portal Hotel Intitumi.

Según la duración

Guía de lista esencial para un viaje de una semana: 5 camisetas, 4 pantalones, 3 suéteres, 2 pares de zapatos y 1 chaqueta ligera. (también pueden ser vestidos, según el destino y las actividades, lo cual evitar llevar otras prendas).

En este caso es clave considerar lavar ropa en el destino para reducir cantidad, evitando así llevar ropa o artículos “por si acaso” que finalmente no se usan, pero sí ocupan espacio.

Para viajes más cortos o de fin de semana: se recomienda priorizar ropa cómoda y minimalista; zapatos cómodos y un par especial y dependiendo el tipo de actividades que se planeen realizar, llevar un cambio adicional de ropa en la maleta de mano.

Primer plano de un hombre en un dormitorio, empacando y organizando ropa en una maleta para un viaje. | Foto: Getty Images

Según el destino

Climas cálidos: ropa ligera, gorra o sombrero, bloqueador solar, lentes de sol, ropa de baño, repelente de insectos si es necesario.

Climas fríos o montaña: prendas térmicas, chaquetas impermeables, guantes, bufanda, gorro, botas (dependiendo las actividades programadas).

Para destinos urbanos o culturales se aconseja optar por ropa casual, zapatos para caminar y algún atuendo formal para cenas o eventos.

Si la idea es viajar a lugares rurales o de naturaleza, es clave llevar calzado adecuado para caminatas, repelente de insectos y una maleta o mochila pequeña para excursiones.

Otros elementos esenciales e infaltables

Documentos: documento de identidad, pasaporte, tarjetas de embarque, seguro de viaje.

documento de identidad, pasaporte, tarjetas de embarque, seguro de viaje. Electrónicos: cargadores, adaptadores, auriculares, cámara.

cargadores, adaptadores, auriculares, cámara. Higiene personal: cepillo de dientes, crema dental, desodorante, toallitas húmedas.

cepillo de dientes, crema dental, desodorante, toallitas húmedas. Accesorios para entretenimiento: almohada de viaje o un libro.

Tips para empacar de manera inteligente

Entre los tantos trucos que existen para empacar de manera inteligente se recomienda enrollar la ropa para ahorrar espacio y evitar arrugas; usar bolsas de compresión para optimizar la organización; colocar objetos pesados al fondo y ropa delicada arriba.