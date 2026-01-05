Inicia juicio contra Adrián Gonzáles, expolicía que no impidió la muerte de 19 niños en un colegio de Texas, EE. UU.

El juicio es contra una expolicía acusado de negligencia en el ataque de un joven que mató 19 niños en una escuela de Texas. El exagente se juzga por no detener al hombre armado responsable de la muerte de 21 personas, en el que la mayoría eran menores de edad.

La catástrofe ocurrió en 2022 y la audiencia inicial se dio el lunes 5 de enero de 2026. Diecinueve niños de entre 9 y 10 años y dos profesores, murieron en la primaria Robb, en la ciudad de Uvalde, el 24 de mayo de 2022. Un adolescente armado fue el responsable del tiroteo considerado como la peor masacre escolar en una década en Estados Unidos.

Un total de 376 oficiales -entre guardias fronterizos, policía estatal y municipal, departamentos de sheriff locales y fuerzas de élite- respondieron al evento. Pero tomó 77 minutos y la llegada de una unidad especializada para que el tirador fuera neutralizado.

El responsable, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, fue reportado muerto en el lugar del ataque.

Juicio contra Adrián Gonzáles

El caso contra Adrián Gonzales es un intento poco común de responsabilizar a un agente de la ley por sus acciones durante un tiroteo masivo, ya que, según, medios estadounidenses, la acusación asegura que el expolicía “no logró abordar, distraer ni retrasar al tirador” después de escuchar los disparos.

El lunes comenzó la selección del jurado para este juicio, que debería durar unas dos semanas. El acusado se enfrenta a 29 cargos graves por poner en peligro a un menor: uno por cada uno de los 19 niños que murieron y por los 10 estudiantes sobrevivientes.

Pete Arredondo, exjefe de policía del distrito escolar de Uvalde, se enfrenta a diez cargos por abandono del cargo y puesta en peligro de menores y es juzgado por separado. No obstante, ambos hombres se declararon no culpables.

Un informe del Departamento de Justicia, en enero de 2024, dijo que hubo una “cascada de fallos en la cadena de mando” durante el tiroteo.

