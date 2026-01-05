Estados Unidos

Inicia juicio contra Adrián Gonzáles, expolicía que no impidió la muerte de 19 niños en un colegio de Texas, EE. UU.

El acusado recibirá cargos individuales por cada pequeño que falleció y los heridos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

6 de enero de 2026, 2:06 a. m.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció los resultados de la Operación Dirtbag, destacando la cooperación entre agencias federales y locales en Florida
La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció los resultados de la Operación Dirtbag, destacando la cooperación entre agencias federales y locales en Florida Foto: Getty Images

El juicio es contra una expolicía acusado de negligencia en el ataque de un joven que mató 19 niños en una escuela de Texas. El exagente se juzga por no detener al hombre armado responsable de la muerte de 21 personas, en el que la mayoría eran menores de edad.

La catástrofe ocurrió en 2022 y la audiencia inicial se dio el lunes 5 de enero de 2026. Diecinueve niños de entre 9 y 10 años y dos profesores, murieron en la primaria Robb, en la ciudad de Uvalde, el 24 de mayo de 2022. Un adolescente armado fue el responsable del tiroteo considerado como la peor masacre escolar en una década en Estados Unidos.

Tiroteo
Las flores se colocan en un memorial improvisado fuera de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, el 25 de mayo de 2022. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Un total de 376 oficiales -entre guardias fronterizos, policía estatal y municipal, departamentos de sheriff locales y fuerzas de élite- respondieron al evento. Pero tomó 77 minutos y la llegada de una unidad especializada para que el tirador fuera neutralizado.

El responsable, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, fue reportado muerto en el lugar del ataque.

Noticias Estados Unidos

Los minerales en Groenlandia, un atractivo para Trump, ¿Realmente le preocupaba la seguridad de Norteamérica?

Noticias Estados Unidos

A Donald Trump le preguntaron en vivo si es verdad que no apoya a María Corina Machado porque ganó el Premio Nobel de la Paz al que él aspiraba

Noticias Estados Unidos

Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que primero debe “arreglarse el país”

Noticias Estados Unidos

“El presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”: Venezuela no es el único enemigo de EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Así es el MDC de Brooklyn, en Nueva York, “el infierno en la Tierra” donde fueron recluidos Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos recorta drásticamente el número de vacunas recomendadas para bebés: este es el nuevo calendario infantil

Noticias Estados Unidos

Prestigioso hotel de EE. UU. habría expulsado a agentes migratorios por su trabajo y el Gobierno acusa a la cadena de proteger a criminales

Mundo

En cárcel de Estados Unidos muere un hombre cubierto de excrementos y piojos

Mundo

Dos hombres que iban a verse con niñas menores de edad para tener relaciones sexuales, se encontraron realmente con agentes SWAT

Noticias Estados Unidos

Policía de Atlanta le disparó a un hombre rebelde cerca de la estación de autobuses Greyhound

¡Dolor en el alma! La triste historia detrás del asesinato de 19 niños de primaria en Texas

Juicio contra Adrián Gonzáles

El caso contra Adrián Gonzales es un intento poco común de responsabilizar a un agente de la ley por sus acciones durante un tiroteo masivo, ya que, según, medios estadounidenses, la acusación asegura que el expolicía “no logró abordar, distraer ni retrasar al tirador” después de escuchar los disparos.

El MPD implementó una "Zona de toque de queda para menores" en Navy Yard,
Policía Estados Unidos Foto: Getty Images

El lunes comenzó la selección del jurado para este juicio, que debería durar unas dos semanas. El acusado se enfrenta a 29 cargos graves por poner en peligro a un menor: uno por cada uno de los 19 niños que murieron y por los 10 estudiantes sobrevivientes.

Pete Arredondo, exjefe de policía del distrito escolar de Uvalde, se enfrenta a diez cargos por abandono del cargo y puesta en peligro de menores y es juzgado por separado. No obstante, ambos hombres se declararon no culpables.

Un informe del Departamento de Justicia, en enero de 2024, dijo que hubo una “cascada de fallos en la cadena de mando” durante el tiroteo.

Con información de AFP*

Más de Noticias Estados Unidos

Fotos de la semana 7 marzo

Los minerales en Groenlandia, un atractivo para Trump, ¿Realmente le preocupaba la seguridad de Norteamérica?

La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció los resultados de la Operación Dirtbag, destacando la cooperación entre agencias federales y locales en Florida

Inicia juicio contra Adrián Gonzáles, expolicía que no impidió la muerte de 19 niños en un colegio de Texas, EE. UU.

María Corina Machado, Donald Trump

A Donald Trump le preguntaron en vivo si es verdad que no apoya a María Corina Machado porque ganó el Premio Nobel de la Paz al que él aspiraba

.

Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que primero debe “arreglarse el país”

Donald Trump

“El presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”: Venezuela no es el único enemigo de EE. UU.

Vista exterior del Centro de Detención Metropolitano en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York (Foto de Drew Angerer/Getty Images)

Así es el MDC de Brooklyn, en Nueva York, “el infierno en la Tierra” donde fueron recluidos Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

x

Estados Unidos recorta drásticamente el número de vacunas recomendadas para bebés: este es el nuevo calendario infantil

x

Prestigioso hotel de EE. UU. habría expulsado a agentes migratorios por su trabajo y el Gobierno acusa a la cadena de proteger a criminales

Super Bowl LX 2026

Rumbo al Superbowl LX: inician los playoffs, emergen nuevos favoritos y se reordena el panorama a un mes para la final

Ingeniero con uniforme de protección trabajando

El petróleo sube mientras crece la duda de que EE. UU. pueda explotar rápidamente las reservas venezolanas pese al anuncio de Trump

Noticias Destacadas