El Senado analiza la versión revisada de la Ley SAVE, que exigiría foto y prueba de ciudadanía al votar, un cambio que marcaría un hito en la regulación electoral estadounidense.

La propuesta genera debate: defensores de derechos civiles advierten que podría dificultar el acceso al voto

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune (republicano por Dakota del Sur), confirmó esta semana que el proyecto de ley conocido como Safeguard American Voter Eligibility Act (Ley SAVE) está siendo modificado.

La idea es incluir un requisito de identificación con fotografía además del requisito de ciudadanía para votar en elecciones federales.

El anuncio ha encendido un intenso debate político y legal sobre el futuro del derecho al voto en Estados Unidos y cómo se administran las elecciones., como lo indica The Daily Signal.

Thune explicó a los reporteros que el texto original de la Ley SAVE, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, exige que los votantes presenten prueba documental de ciudadanía estadounidense al registrarse para votar en elecciones federales.

Sin embargo, no incluye explícitamente una exigencia de identificación al momento de emitir la papeleta.

Por ello, dijo, se está trabajando en una versión revisada que incorpore un mandato de foto-identificación al votar, además del ya existente de demostrar ciudadanía al registrarse.

Esta modificación es parte de un esfuerzo legislativo más amplio por parte de líderes republicanos para fortalecer lo que ellos llaman “seguridad electoral”.

Un comunicado de prensa reciente de congresistas republicanos detalla un proyecto denominado SAVE America Act, que fusiona estas dos exigencias: presentar una identificación con foto válida en el lugar de votación y documentación que pruebe la ciudadanía al registrarse.

Según Congress.com, la versión que ya pasó la Cámara de Representantes obligaría a los estados a no aceptar ni procesar solicitudes de registro de votantes para elecciones federales sin prueba documental de ciudadanía.

El texto define formas aceptables, como pasaporte, certificados de nacimiento, o un documento con foto que muestre lugar de nacimiento, y exige establecer procesos alternativos para que los solicitantes puedan demostrar ciudadanía mediante otros documentos si no disponen de los principales.

Es importante tener en cuenta que la versión aprobada por la Cámara no exige foto-identificación al emitir el voto en sí mismo; se concentra únicamente en la fase de registro.

¿Qué cambio propone Thune?

Lo que Thune ha señalado es que la versión en revisión en el Senado agregararía el requisito de foto-ID en el momento de votar, algo que no estaba en la redacción original.

El líder republicano dijo que, sin esta adición, la ley no cubre completamente lo que los legisladores conservadores llaman “vacíos” en la seguridad electoral.

Este tipo de mandato, identificación con foto para votar, ya existe en diferentes formas en 36 estados, aunque no todos requieren específicamente una foto para votar y los requisitos varían ampliamente.

Organizaciones que defienden el acceso al voto han advertido que estos cambios podrían crear barreras adicionales al derecho al voto para millones de estadounidenses.

Muchos de los documentos que la Ley SAVE considera como prueba de ciudadanía, como pasaportes o certificados de nacimiento, pueden no estar disponibles para amplios grupos de votantes.

Esto incluye a quienes se mudan con frecuencia, personas de bajos ingresos o quienes no tienen pasaporte vigente.

Lo anterior significa que muchos votantes tendrían que aportar múltiples documentos o buscar formas más complejas de verificación que las que usan actualmente.

Aunque el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara, todavía debe superar el Senado y potencialmente enfrentar retos judiciales, especialmente si avanza con las adiciones propuestas por Thune y otros líderes republicanos.