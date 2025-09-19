La antigua base naval de Estados Unidos en Filipinas: un puerto estratégico que resucita en medio de las tensiones con China

En medio de las crecientes tensiones en el Indo-Pacífico, Estados Unidos ha comenzado a reactivar una de sus bases militares más estratégicas: la antigua base naval de en Subic Bay , en Filipinas.

Este puerto, que durante décadas fue un pilar clave de la presencia militar de Norteamérica en Asia, vuelve a cobrar relevancia como parte de la renovada estrategia de Washington para contrarrestar la creciente influencia militar de China en la región.

Con un complejo ambiente geo político, la reactivación del lugar no solo refleja el retorno a una situación de poder, sino también una apuesta por reforzar la seguridad en una de las zonas más disputadas del mundo.

¿Por qué es importante la reapertura de la base naval de Subic Bay?

Son varios los motivos por los cuales esta base cobra importancia en estos momentos. A nivel geopolítico es una oportunidad para reforzar la presencia de Estados Unidos en medio de una tensa situación con el gigante asiático.

Reforzamiento de la presencia militar de Estados Unidos en Asia

Subic Bay fue el eje central para la proyección del poder militar estadounidense en el sudeste asiático durante la Guerra Fría.

Ahora, su reapertura simboliza un retorno de Washington a una región volátil, marcada por las tensiones con China en el mar de China Meridional.

Es así como Estados Unidos puede asegurar una presencia más cercana a las rutas comerciales claves y a los puntos de conflicto, lo que le permitiría desplegar fuerzas armadas mucho más fácil, en caso de ser necesario.

Contención de la expansión China

China ha incrementado su presencia en Asia, particularmente en áreas disputadas como el mar de China Meridional, en donde ha construido islas artificiales y ha afirmado su control sobre aguas que también son reclamadas por otros países del sudeste asiático, incluida Filipinas.

La apertura de este puerto contrarresta estas acciones y garantiza la libertad de navegación de Estados Unidos y sus aliados.

Se constuyó un nuevo muelle naval en una base naval filipina en la bahía de Subic. | Foto: Foto de la Marina de los EE. UU.

Impulso a las relaciones con otros aliados

La reactivación de la base también envía una señal fuerte a otras naciones en la región, como Japón, Corea del Sur y Australia, de que Estados Unidos sigue comprometido con la estabilidad regional.

La base podría ser un frente unido frente a la creciente influencia militar de China.

Refuerzo de la alianza con Filipinas

Al restaurar la base, Estados Unidos demuestra su compromiso con la seguridad de Filipinas frente a amenazas externas, mientras que Filipinas obtiene un respaldo de peso en términos de seguridad regional.

La reapertura de Subic Bay es un claro indicador del enfoque renovado de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico, donde la competencia con China juega un papel central.