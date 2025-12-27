Estados Unidos

La Casa Blanca estalla por Tiktoks de Kilmar Ábrego y critica la “orden de silencio” que enfrenta el Gobierno en el polémico caso

El inmigrante fue liberado en Estados Unidos luego de meses en lucha por su detención y deportación que, al parecer, fue injusta.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
28 de diciembre de 2025, 2:36 a. m.
Kilmar fue detenido por el servicio de inmigración en un estacionamiento de Ikea en Maryland en marzo del 2025.
Kilmar fue detenido por el servicio de inmigración en un estacionamiento de Ikea en Maryland en marzo del 2025. Foto: AP

La historia del salvadoreño Kilmar Ábrego le ha dado la vuelta al mundo desde que fue deportado por Estados Unidos, semanas después de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Además de su expulsión, este fue encarcelado en la prisión para terroristas de máxima seguridad, el Cecot, en El Salvador.

Ábrego fue señalado de pertenecer al grupo criminal Mara Salvatrucha (MS-13). Sin embargo, meses después de su detención, el Gobierno de Trump reconoció que cometió un error al procesarlo, y determinó que el extranjero era inocente. Desde entonces, se emprendió una lucha en los tribunales norteamericanos para liberar a Ábrego y coordinar su regreso al país de Norteamérica.

Gobierno Trump Vs. Kilmar Ábrego: “Los jueces activistas no impedirán que ICE arreste y deporte a miembros de la pandilla MS-13”

Los hechos ocurrieron en marzo de este año. Hasta este diciembre, el salvadoreño recuperó la libertad y, ante la presión mediática, la administración de Trump le permitió la entrada a Estados Unidos.

Kilmar Ábrego ha sido declarado en libertad
Kilmar Ábrego ya está de regreso en Estados Unidos. Foto: Kilmar Ábrego libre

Por su parte, Ábrego sostiene que no hace parte de ninguna banda delincuencial y que no tiene vínculos con grupos criminales de su país de origen. Además, ha señalado que enfrenta una persecución vengativa y selectiva por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos.

Noticias Estados Unidos

¿Qué falta por publicar de los archivos Epstein y lo que podría revelarse en 2026?

Noticias Estados Unidos

Marco Rubio pone a Colombia en el centro de la alerta regional por el narco: “Esta es la amenaza que enfrenta todo el hemisferio”

Noticias Estados Unidos

Trump en el Kennedy Center: ¿un homenaje o un abuso de poder?

Noticias Estados Unidos

Tormentas provocan miles de vuelos cancelados: estas son las rutas afectadas en medio de viajes de fin de año

Noticias Estados Unidos

Nueva York se alista para la Nochevieja en ‘One Times Square’ y la llegada de 2026

Noticias Estados Unidos

Caos en el aeropuerto JFK hoy sábado 27 de diciembre: retrasos y cancelaciones por tormenta de nieve

Noticias Estados Unidos

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

Jueza estadounidense libera a Kilmar Ábrego García, migrante salvadoreño en Estados Unidos: “Fue detenido sin autoridad legal”

Por lo anterior, un juez estableció una audiencia al respecto que se llevará a cabo el próximo 28 de enero. En esa comparecencia, los jueces involucrados en el caso deben explicar las razones para acusar a Ábrego. Si las pruebas resultan no ser suficientes, los cargos en contra del extranjero serán desestimados.

Kilmar Ábrego García
Kilmar Ábrego García y el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en El Salvador. Foto: Redes sociales y Getty Images, respectivamente.

Mientras tanto, Ábrego ha compartido videos en su perfil de TikTok en los que se le ve cantando música cristiana mientras muestra el cielo y hace referencia a su libertad.

Él es el salvadoreño que EE. UU. acusa de pertenecer a la Mara Salvatrucha y que podría ser deportado a Uganda. La familia aboga justicia

La subsecretaria de la Casa Blanca, Tricia McLaughlin, reposteó el video del salvadoreño en su cuenta de X y se quejó: “Así que nosotros, en @DHSgov (Departamento de Seguridad Nacional), estamos bajo orden de silencio por parte de un juez activista y Kilmar Abrego García está haciendo TikToks“.

“La justicia estadounidense deja de funcionar cuando sus árbitros silencian a las fuerzas del orden y dan megáfonos a quienes se oponen a nuestro sistema legal“, agregó en su mensaje.

Antes de ser liberado, Ábrego estuvo desde agosto en un centro de detención para inmigrantes. En estos meses, el Gobierno de Trump amenazó con deportarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia.

Mas de Noticias Estados Unidos

kilmar Ábrego

La Casa Blanca estalla por Tiktoks de Kilmar Ábrego y critica la “orden de silencio” que enfrenta el Gobierno en el polémico caso

Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por tráfico sexual de menores, cuyo caso sigue revelando documentos inéditos en 2026.

¿Qué falta por publicar de los archivos Epstein y lo que podría revelarse en 2026?

Marco Rubio

Marco Rubio pone a Colombia en el centro de la alerta regional por el narco: “Esta es la amenaza que enfrenta todo el hemisferio”

El icónico John F. Kennedy Center en Washington D.C., ahora con el nombre de Donald Trump, ha generado polémica cultural y legal.

Trump en el Kennedy Center: ¿un homenaje o un abuso de poder?

Sad and tired woman sitting in the airport - missed or cancelled flight concept

Tormentas provocan miles de vuelos cancelados: estas son las rutas afectadas en medio de viajes de fin de año

Nueva York se prepara para recibir el Año Nuevo con la tradicional caída de la bola en One Times Square y un amplio operativo de seguridad y logística.

Nueva York se alista para la Nochevieja en ‘One Times Square’ y la llegada de 2026

Tormenta invernal provoca retrasos y cancelaciones de vuelos en el noreste de Estados Unidos durante el pico de viajes posnavideños.

Caos en el aeropuerto JFK hoy sábado 27 de diciembre: retrasos y cancelaciones por tormenta de nieve

Disney Orlando, Florida, Estados Unidos, se prepara para la época navideña, pero las recientes muertes en sus resorts han encendido alarmas entre turistas y autoridades.

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

EE.UU.

Target se reinventa en 2026: así cambiarán sus tiendas para sorprender a los clientes

Mejor ciudad en EE. UU. para Año Nuevo

Las mejores ciudades de Estados Unidos para pasar la noche de Año Nuevo, ¿cuál es la más económica?

Noticias Destacadas