La Casa Blanca estalla por Tiktoks de Kilmar Ábrego y critica la “orden de silencio” que enfrenta el Gobierno en el polémico caso

La historia del salvadoreño Kilmar Ábrego le ha dado la vuelta al mundo desde que fue deportado por Estados Unidos, semanas después de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Además de su expulsión, este fue encarcelado en la prisión para terroristas de máxima seguridad, el Cecot, en El Salvador.

Ábrego fue señalado de pertenecer al grupo criminal Mara Salvatrucha (MS-13). Sin embargo, meses después de su detención, el Gobierno de Trump reconoció que cometió un error al procesarlo, y determinó que el extranjero era inocente. Desde entonces, se emprendió una lucha en los tribunales norteamericanos para liberar a Ábrego y coordinar su regreso al país de Norteamérica.

Los hechos ocurrieron en marzo de este año. Hasta este diciembre, el salvadoreño recuperó la libertad y, ante la presión mediática, la administración de Trump le permitió la entrada a Estados Unidos.

Kilmar Ábrego ya está de regreso en Estados Unidos. Foto: Kilmar Ábrego libre

Por su parte, Ábrego sostiene que no hace parte de ninguna banda delincuencial y que no tiene vínculos con grupos criminales de su país de origen. Además, ha señalado que enfrenta una persecución vengativa y selectiva por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos.

Por lo anterior, un juez estableció una audiencia al respecto que se llevará a cabo el próximo 28 de enero. En esa comparecencia, los jueces involucrados en el caso deben explicar las razones para acusar a Ábrego. Si las pruebas resultan no ser suficientes, los cargos en contra del extranjero serán desestimados.

Kilmar Ábrego García y el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en El Salvador. Foto: Redes sociales y Getty Images, respectivamente.

Mientras tanto, Ábrego ha compartido videos en su perfil de TikTok en los que se le ve cantando música cristiana mientras muestra el cielo y hace referencia a su libertad.

La subsecretaria de la Casa Blanca, Tricia McLaughlin, reposteó el video del salvadoreño en su cuenta de X y se quejó: “Así que nosotros, en @DHSgov (Departamento de Seguridad Nacional), estamos bajo orden de silencio por parte de un juez activista y Kilmar Abrego García está haciendo TikToks“.

So we, at @DHSgov, are under gag order by an activist judge and Kilmar Abrego Garcia is making TikToks.



American justice ceases to function when its arbiters silence law enforcement and give megaphones to those who oppose our legal system. https://t.co/11pNrHQUK6 — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) December 27, 2025

“La justicia estadounidense deja de funcionar cuando sus árbitros silencian a las fuerzas del orden y dan megáfonos a quienes se oponen a nuestro sistema legal“, agregó en su mensaje.

Antes de ser liberado, Ábrego estuvo desde agosto en un centro de detención para inmigrantes. En estos meses, el Gobierno de Trump amenazó con deportarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia.