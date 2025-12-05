Un nuevo informe de la firma de análisis de movilidad INRIX revela que la congestión vehicular en Estados Unidos, alcanzó en el 2025 niveles inéditos en el periodo reciente, con pérdidas económicas y de tiempo cada vez más severas.

En promedio, cada conductor perdió 49 horas al año en embotellamientos, mientras que los costos agregados para la economía nacional ascendieron a 85.000 millones de dólares, un incremento de más del 11 % respecto al año anterior.

Las ciudades con peor tráfico en Estados Unidos

Entre las 25 ciudades con peor tráfico, Chicago encabeza la lista, seguida por Nueva York, Filadelfia, Los Ángeles y Boston.

En el caso de Chicago, los conductores perdieron 112 horas en demoras, con un costo individual de 2.063 dólares y un impacto económico total de 7.500 millones de dólares para la ciudad.

El repunte del tráfico se explica por una combinación de factores estructurales y coyunturales. La recuperación pospandémica trajo consigo un retorno masivo al trabajo presencial, lo que incrementó los desplazamientos diarios.

A esto se suma la expansión del comercio urbano y del turismo, que aumenta los viajes hacia centros de empleo, comercios y destinos de ocio.

Además, la demanda vehicular crece más rápido que la capacidad de las vías, lo que provoca cuellos de botella en muchas metrópolis.

El resultado es una tendencia generalizada: más autos en circulación, más viajes diarios y una recuperación incompleta del transporte público, lo que refuerza la dependencia del vehículo privado y prolonga las horas perdidas en embotellamientos, según se indica en la página oficial de la empresa investigadora.

Especialistas consultados por INRIX destacan la urgencia de implementar alternativas de movilidad como transporte público eficiente, horarios laborales flexibles y regulación del uso de autos en zonas críticas. Sin estas medidas, advierten, las principales ciudades estadounidenses enfrentarán un desafío creciente para mantener la productividad y la calidad de vida de sus habitantes.

En conclusión, la congestión vial en Estados Unidos en 2025 no es un problema pasajero, sino un desafío estructural que afecta a las ciudades más importantes del país.

Las 25 urbes con peor tráfico en 2025

El ranking anual de INRIX ordena las ciudades estadounidenses con mayor congestión. Encabezando la lista está Chicago, Illinois, seguida por Nueva York, Nueva York y Filadelfia, Pensilvania.

Este es el podio de las 10 ciudades con más problemas viales en Estados Unidos:

Chicago, Nueva York, NY Filadelfia, PA Los Ángeles, California Boston, Massachusetts Miami, Florida Atlanta, Georgia Houston, Texas Washington, D.C. Seattle, Washington