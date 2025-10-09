Suscribirse

Estados Unidos

La Embajada de EE. UU. en Bogotá se pronunció sobre cambios en procesos migratorios por el cierre de gobierno de Estados Unidos. Esto dijo

El cierre de gobierno ha causado la suspensión de varias dependencias federales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 8:16 p. m.
Embajada Norte América
La Embajada de Estados Unidos en Colombia, ubicada en Bogotá, se refirió a supuestos cambios en algunas leyes de migración. | Foto: COLPRENSA

Tras el cierre de gobierno de Estados Unidos, que ya lleva una semana por el desacuerdo entre demócratas y republicanos, embajadas del país norteamericano alrededor del mundo se han pronunciado sobre rumores de posibles cambios en varios procesos migratorios.

En este caso, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, ubicada en Bogotá, se refirió a supuestos cambios en algunas leyes de migración.

A través de una publicación en la red social X, la embajada aseguró que “no hay ningún cambio en las leyes de inmigración de Estados Unidos ni en la aplicación de las leyes fronterizas durante la interrupción de asignaciones presupuestarias“.

El trabajo de las embajadas durante el cierre de gobierno

Si bien la coyuntura ha hecho que varias dependencias federales cierren temporalmente, la aplicación de la Ley de Inmigración estadounidense no tiene suspensión provisional, ya que se trata de un asunto vital y de interés nacional para EE. UU.

La gente se desilusiona al enterarse de que su cita para la visa fue cancelada en la Embajada de Estados Unidos el 27 de enero de 2025 en Bogotá, Colombia. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ordenó la suspensión de la emisión de visas en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá el 26 de enero tras la negativa del presidente Gustavo Petro a recibir vuelos con inmigrantes deportados de Estados Unidos
Por ahora, dicha embajada consular no reporta mayores inconvenientes. | Foto: Getty Images

El Departamento de Estado ha asegurado que las funciones de los agentes migratorios siguen con normalidad, e incluso resalta que las operaciones de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) no tiene pausa.

Contexto: Revise si su vuelo ha sufrido algún retraso: hay escases de personal en los aeropuertos por el cierre de gobierno y se reportan demoras

Además, señalan que la mayoría de embajadas no han parado el trámite de gran parte de las visas, ya que el funcionamiento se financia por tarifas que pagan los solicitantes del documento migratorio.

Ahora bien, el trámite de algunas visas laborales podría verse retrasado por el cierre temporal de dependencias que proveen documentos internos como el permiso de trabajo.

Solo algunos consulados pequeños podrían detener operaciones no vitales mientras se supera el impasse.

¿Cómo va el cierre de gobierno?

La administración Trump está presionando a los demócratas para que aprueben su presupuesto federal para el año fiscal 2026.

Donald Trump da su discurso de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos
La bancada republicana actual no ha podido llegar a un acuerdo con la bancada demócrata. | Foto: AP

La Casa Blanca amenaza con despidos masivos y hasta la posibilidad de que cientos de trabajadores no puedan retomar sus labores después de lograr un acuerdo, como ha pasado en periodos anteriores.

Contexto: ‘Shutdown’ en EE. UU.: el cierre del gobierno deja a turistas y alumnos en la calle

Algunos sectores ya están presentando afectaciones operacionales, como los controladores aéreos y la gestión del Seguro Social.

Incluso, Trump ha acusado a los demócratas de causar dichas medidas, mientras que varios congresistas republicanos tratan de lograr un acuerdo con la bancada contraria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El movimiento de flotillas para Gaza “continuará”, dice activista brasileño

2. Trump lanza una nueva cruzada: “Estamos investigando quién financia a Antifa”

3. Caracas acusa a Washington de “secuestrar” a decenas de niños venezolanos en territorio estadounidense

4. La Embajada de EE. UU. en Bogotá se pronunció sobre cambios en procesos migratorios por el cierre de gobierno de Estados Unidos. Esto dijo

5. Este martes se debate la reforma pensional en la Corte Constitucional. Centrales obreras anuncian plantón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Embajada de Estados UnidosGobiernocierre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.