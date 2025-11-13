Suscribirse

La nieve llega a la Costa Oeste de EE. UU. y las temperaturas descenderán con nevadas fuertes. Estos son los estados afectados

Podría caer hasta 45 centímetros de nieve en algunas zonas.

Redacción Mundo
13 de noviembre de 2025, 5:24 p. m.
Las autoridades advierten que las nevadas previstas en Nevada podrían afectar la visibilidad y el tránsito en carreteras durante el feriado de Acción de Gracias.
Fuertes nevadas se esperan en zonas de California y Nevada | Foto: Getty Images

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió alertas de nevadas y condiciones propias de la época invernal hacia el suroeste de Estados Unidos, después de que la Costa Este y parte del norte del país sufrieran nevadas históricas en pleno otoño.

La advertencia se da para varios condados de los estados de California y Nevada, que se podrían ver afectados entre el jueves y viernes 14 de noviembre, aunque algunas condiciones podrían ir hasta mitad de la otra semana.

En múltiples zonas la nieve podría llegar a los 45 centímetros, afectando la movilidad y poniendo en riesgo la integridad física de personas vulnerables ante las bajas temperaturas.

Los condados donde impactarán las nevadas

Se pronostica que las laderas orientales de la Sierra Nevada recibirán hasta 30 cm de nieve por encima de los 2900 metros de altitud, con vientos de 80 km/h.

x
La nieve se dará alrededor de esta zona. | Foto: Getty Images

El NWS de Las Vegas, la ciudad insignia de Nevada, asegura que “persiste la incertidumbre en cuanto al momento, la cota de nieve y la cantidad de esta que llegará con dicho sistema”.

En la zona del Gran Lago Tahoe podrían acumularse hasta 15 cm de nieve en áreas por encima de los 2400 metros de altitud, con vientos de hasta 145 km/h en las cumbres más altas.

Por su parte, el condado de Mono habría nieve de hasta 30 cm por encima de los 2743 metros de altitud y vientos de hasta 113 km/h en las cumbres más altas.

Recomendaciones para la movilidad

Las agencias meteorológicas sugieren conducir con extrema precaución, ya la visibilidad puede disminuir notablemente.

Contexto: Poderoso frente de frío impacta Chicago: videos muestran las potentes nevadas en la ciudad. ¿Cuánta nieve caerá?

Por su parte, las vías podrían presentar hielo que es un factor de riesgo para accidentes. Además, es preferible mantener la distancia con otros vehículos y regular la velocidad.

Finalmente, instan a los propietarios de automóviles para que verifiquen el estado de sus diferentes piezas.

