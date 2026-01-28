Agentes de ICE están siendo investigados tras dejar “tarjetas de la muerte” en vehículos de detenidos, un gesto que familiares califican de intimidación psicológica.

El as de espadas, símbolo histórico de muerte, encendió la polémica sobre tácticas de inmigración

La organización Voces Unidas, con base en las montañas occidentales de Colorado, dio a conocer que agentes ICE dejaron tarjetas con un as de espadas, carta que históricamente se ha asociado con la muerte o la mala fortuna.

Las cartas fueron encontradas dentro de los automóviles de al menos nueve personas detenidas durante operativos en Eagle County, como lo ha registrado Colorado Public Radio.

Cada tarjeta incluía el nombre de la Oficina de Campo de Denver y los datos de contacto del centro de detención de inmigración en Aurora, Colorado.

El caso ha encendido un debate más amplio sobre las tácticas de las agencias migratorias en Estados Unidos y las fronteras de lo que constituyen prácticas profesionalmente aceptables en el cumplimiento de la ley.

Para Voces Unidas y líderes comunitarios, el gesto no fue inocuo. El presidente y director ejecutivo de la organización, Alex Sánchez, calificó la colocación de las cartas como un acto de “intimidación psicológica deliberada” dirigido especialmente a trabajadores latinos.

Señaló que la carta del as de espadas tiene una larga historia de uso como símbolo de muerte y amenaza, incluso en contextos militares y racistas.

Históricamente, el as de espadas se asoció con tácticas psicológicas en la Guerra de Vietnam, cuando soldados estadounidenses lo dejaban como mensaje en zonas de combate.

También ha sido adoptado en algunos círculos como símbolo racista, lo que intensifica las interpretaciones de quienes lo consideran ofensivo o amenazante en un contexto civil.

Familiares que hallaron las cartas expresaron desconcierto y temor tras descubrirlas en los automóviles. Esos vehículos, según dijeron, habían sido dejados en condiciones aparentemente normales tras la detención de sus seres queridos, pero la presencia de las cartas cambió la percepción de lo que significó la intervención federal.

La Secretaría de Seguridad Nacional (DHS) reaccionó públicamente a las acusaciones

Aunque no negó la autenticidad de los hechos, un portavoz del DHS aseguró a Newsweek que la conducta no está autorizada por las políticas del ICE y que la agencia la “condena de manera inequívoca”.

Además, informó que el ICE Office of Professional Responsibility ha iniciado una investigación interna para esclarecer las circunstancias y aplicar medidas disciplinarias si fuera necesario.

La declaración oficial enfatiza que los agentes deben ajustarse a “los estándares profesionales más altos”, resaltando al mismo tiempo que, bajo la administración vigente, el enfoque está en arrestar y remover a individuos con antecedentes criminales graves.

Analistas y defensores de derechos civiles han señalado que el incidente ocurre en un clima ya tenso alrededor de las tácticas migratorias federales, especialmente en estados como Colorado, donde las detenciones en autopistas y otros puntos han aumentado durante el último año.

Algunos grupos han criticado lo que perciben como un patrón de prácticas agresivas o insensibles que marginan aún más a comunidades inmigrantes.

La investigación interna sigue abierta y la comunidad aguarda no solo respuestas sobre este incidente particular, sino también claridad institucional sobre cómo se define y se controla la conducta profesional de los agentes en operaciones diarias.