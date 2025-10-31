Mala noticia para inmigrantes; Trump quiere arrestos masivos y para ello cambiaría el ICE

Las exigencias de la administración Trump respecto a su política de inmigración sigue creciendo, a pesar de llevar casi 400.000 deportaciones en lo que va del segundo mandato del republicano.

Así bien y tras inconformidades por las operaciones de ICE en algunas zonas de EE. UU., el gobierno federal planea sustituir varios directores de escuadrones de ICE por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Estos agentes han sido entrenados para actuar con los peligros propios de la frontera, mas no para ejecutar operaciones migratorias en ciudades de EE. UU. | Foto: AP

La medida busca imponer las tácticas de aplicación de la ley “más agresivas” que, según la Casa Blanca, caracterizan a la CBP, con el objetivo de cumplir la meta no oficial de 3.000 detenciones diarias de inmigrantes con estatus indefinido.

“La mentalidad es que la CBP hace lo que se le dice, y la Administración cree que el ICE no está haciendo su trabajo”, declaró un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cadenas de noticias locales.

La restructuración de ICE

La administración republicana planea hacer cambios en toda la cúpula de ICE, que cuenta con 25 oficinas locales en todo el país, de los cuales se cambiarán al menos una docena.

Al frente de la ofensiva migratoria en ciudades gobernadas por demócratas está Gregory Bovino, quien ostenta el título de jefe de patrulla del sector El Centro, a quién la Casa Blanca ha elogiado por su gestión.

En Chicago, Illionis, las operaciones migratorias han sido rechazadas por los habitante de la ciudad. | Foto: TNS

Justamente, Bovino también ha sido blanco de críticas de varios sectores civiles y de organizaciones de DD. HH. por las operaciones que ha liderado en Chicago, las cuales se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza y accionar cuestionable respecto a detenciones, manejo de las protestas y la agresividad con las habitantes de la ciudad de Illinois.

Incluso, una jueza de esa jurisdicción le ordeno dar reportes diarios sobe cómo sus agentes están aplicando la ley e informes claros de la presencia de la agencia migratoria en la ciudad.

Los número que pretende Trump

Al ritmo actual, parece que ICE no podrá cumplir con la meta de expulsar del país a 1 millón de extranjeros por año, ya que en el 2025 las proyecciones del DHS, liderado por Kristi Noem, apuntan completar alrededor de 600.000 al finalizar diciembre.

La funcionaria de Trump es la encargada de liderar gran parte de la política antiinmigratoria actual. | Foto: Getty Images

Si bien Trump ya logró una importante disminución de flujo de migrante en la frontera sur con México, su objetivo sigue siendo deportar masivamente desde el interior de EE. UU.