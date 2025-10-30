Indignación en Chicago: video viral muestra a un agente del ICE rompiendo el vidrio de un vehículo para capturar a un migrante

Un violento operativo se dio en un suburbio de Chicago, donde un agente de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpió de forma violenta en el vehículo donde se encontraba un migrante señalado por las fuerzas del orden.

Los hechos ocurrieron en la ferretería Menards, ubicada en la avenida Cicero y 24th Place, en la tarde del martes 28 de octubre.

En el video difundido por redes sociales, se observa como el agente rompe el vidrio delantero del costado de derecho de la camioneta blanca con un objeto contundente.

Posteriormente, otro oficial saca a al hombre implicado del asiento del conductor. Después lo esposan y lo meten a una van que estaba parqueada a pocos metros del lugar.

At a Menards store in Cicero, Illinois, employees were reportedly told to delete videos of an ICE raid or face termination. A manager allegedly ordered a security guard to erase his recording, but he refused. pic.twitter.com/Zer5rYoRsl — Anonymous (@YourAnonNews) October 29, 2025

Lo que dicen los testigos

Una mujer, que dice ser sobrina del sujeto detenido, le dijo a Univisión Chicago que “cuando lo estaban deteniendo, me estaba diciendo que lo estaban jalando. Y él estaba diciendo: ‘Wait, wait, wait’ (’espera, espera, espera’)”.

La mujer, que estaba trabajando en el momento del incidente, le aseguró al medio que el hombre no tiene prontuario criminal.

La tienda donde ocurrió el incidente vende artículos para el hogar y materiales de construcción. | Foto: Bloomberg via Getty Images

“Él está en proceso para tener papeles. Es trabajador, trabaja los siete días y tiene a su hija enferma. La niña necesita a su papá”, enfatizó.

Por otra parte, una clienta anónima del sector expresó que siente “impotencia porque, realmente, se sale con miedo. Y ahorita no. No estamos seguros de eso. Sabemos que salimos, pero no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas”.

Lo que dicen las autoridades

La municipalidad de Cicero le mencionó a Univisión que “desafortunadamente, el poblado sigue sin recibir ninguna comunicación por parte de los funcionarios federales sobre cualquier operación de inmigración, y solo se entera de esa actividad después de que ha ocurrido, a través de medios de comunicación y las redes sociales”.

Justamente, en redes sociales como Reddit, usuarios insinuaron que la tienda ha sido complaciente con las operaciones del ICE en el lugar.

Su fundador, John Menard Jr., es conocido por su simpatía con el Partido Republicano y su financiación a campañas que promueven medidas de migración más estrictas.