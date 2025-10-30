Suscribirse

Estados Unidos

Indignación en Chicago: video viral muestra a un agente del ICE rompiendo el vidrio de un vehículo para capturar a un migrante

El agente federal irrumpió de forma violenta en una camioneta estacionada al frente de una tienda Menards.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
30 de octubre de 2025, 3:19 p. m.
x
Los agentes de ICE rompieron el vidrio de la camioneta de un hombre y lo detuvieron | Foto: Red social X: API

Un violento operativo se dio en un suburbio de Chicago, donde un agente de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpió de forma violenta en el vehículo donde se encontraba un migrante señalado por las fuerzas del orden.

Los hechos ocurrieron en la ferretería Menards, ubicada en la avenida Cicero y 24th Place, en la tarde del martes 28 de octubre.

Contexto: En video: las protestas se agudizan en Chicago entre gases lacrimógenos y detenidos durante redadas migratorias de ICE

En el video difundido por redes sociales, se observa como el agente rompe el vidrio delantero del costado de derecho de la camioneta blanca con un objeto contundente.

Posteriormente, otro oficial saca a al hombre implicado del asiento del conductor. Después lo esposan y lo meten a una van que estaba parqueada a pocos metros del lugar.

Lo que dicen los testigos

Una mujer, que dice ser sobrina del sujeto detenido, le dijo a Univisión Chicago que “cuando lo estaban deteniendo, me estaba diciendo que lo estaban jalando. Y él estaba diciendo: ‘Wait, wait, wait’ (’espera, espera, espera’)”.

La mujer, que estaba trabajando en el momento del incidente, le aseguró al medio que el hombre no tiene prontuario criminal.

x
La tienda donde ocurrió el incidente vende artículos para el hogar y materiales de construcción. | Foto: Bloomberg via Getty Images

“Él está en proceso para tener papeles. Es trabajador, trabaja los siete días y tiene a su hija enferma. La niña necesita a su papá”, enfatizó.

Contexto: Solicitan a ICE suspender operaciones en EE. UU. durante Halloween. ¿Cederá la agencia migratoria por la seguridad de los niños?

Por otra parte, una clienta anónima del sector expresó que siente “impotencia porque, realmente, se sale con miedo. Y ahorita no. No estamos seguros de eso. Sabemos que salimos, pero no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas”.

Lo que dicen las autoridades

La municipalidad de Cicero le mencionó a Univisión que “desafortunadamente, el poblado sigue sin recibir ninguna comunicación por parte de los funcionarios federales sobre cualquier operación de inmigración, y solo se entera de esa actividad después de que ha ocurrido, a través de medios de comunicación y las redes sociales”.

Contexto: Estos son los barrios de Chicago donde hay más riesgo de redadas de inmigración: esto tiene que saber de las operaciones del ICE

Justamente, en redes sociales como Reddit, usuarios insinuaron que la tienda ha sido complaciente con las operaciones del ICE en el lugar.

Su fundador, John Menard Jr., es conocido por su simpatía con el Partido Republicano y su financiación a campañas que promueven medidas de migración más estrictas.

Varias organizaciones han denunciado el accionar del ICE en cercanías a tiendas con alta afluencia de clientes, por lo que piden que se investigue dichos operativos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

2. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

3. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

4. No todo es alegría para Richard Ríos: le sacan esto tras su primera asistencia en Benfica

5. Petro aseguró que se editarán un millón de libros sobre su vida en idioma persa, pero Grok, IA de X, dio una inesperada respuesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

chicagoEstados UnidosICEMigrantes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.