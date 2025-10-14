Varios manifestantes desnudos se dieron cita al frente del edificio del ICE, en Portland, para manifestar su desacuerdo frente a las políticas de inmigración.

Para las autoridades del DHS, la protesta fue un intento “antiestético” de frenar la aplicación de la ley, y aseguraron que este tipo de acciones no evitarán que se expulsen del país a aquellas personas que hayan cometido delitos graves.

¿Qué motivó la manifestación de los ciclistas?

El grupo de manifestantes fue convocado para una reunión de emergencia del ​World Naked Bike Ride, a través del cual llegarían pedaleando hasta las instalaciones del ICE.

Lo que se suponía que iba a ser una protesta normal, sorprendió a las autoridades cuando los convocados llegaron con muy poca ropa e incluso desnudos.

La razón de la convocatoria fue clara: protestar contra la decisión de la administración federal de enviar tropas dela Guardia Nacional a la ciudad.

Varias personas se acostaron desnudos en la calle, con lo que buscaban interrumpir el tráfico y así llamar la atención frente a la imposición de las recientes políticas migratorias.

De acuerdo a lo que han dicho medios como Apnews, esta forma subversiva es una forma de llamar la atención de forma colectiva y creativa a través de la expresión corporal y el ciclismo desnudo.

Muchos de los protestantes llevaron mensajes que trataban sobre su posición frente a la inmigración.

Básicamente, fue una protesta en contra de las deportaciones, con frases en las que se leía: “No a los reyes” y “Ningún ser humano es ilegal”.

Además, esta forma de protesta colectiva y creativa busca llamar la atención de manera pacífica y subversiva, preservando valores como la solidaridad y la resistencia a través de la expresión corporal y el acto físico del ciclismo desnudo.

Las protestas han visibilizado el rechazo social a las redadas masivas y la criminalización de inmigración, generando debates importantes sobre derechos humanos y políticas de inmigración.

Los protestantes están en contra de la presencia de la Guardia Nacional en Portland | Foto: Associated Press

¿Cómo han respondido las autoridades?

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, condenó la protesta y la caracterizó como un intento de obstruir las operaciones policiales.

“Estas tácticas antiestéticas no nos detendrán ni nos ralentizarán”, afirmó el funcionario, agregando que las fuerzas del orden continuarán sacando asesinos, pedófilos, violadores, pandilleros y terroristas de los Estados Unidos.

Hasta el momento se sabe que 3 personas resultaron detenidas, según funcionarios del DHS.

Por su parte World Naked Bike Ride dijo en un comunicado en Instagram:“Estamos utilizando esta protesta para llamar la atención sobre la militarización de Portland y el daño continuo y creciente que está sucediendo a nuestras comunidades inmigrantes e indígenas (...)”.

Además, aseguraron que era una forma pacífica de protesta.

A medida que sigan avanzando las medidas migratorias por parte de la administración Trump, serán más frecuentes las protestas de todo tipo.