Estados Unidos

Marco Rubio traza el balance del poder estadounidense y anticipa un giro decisivo en la política global

El secretario de Estado aseguró que el país termina el año con avances en acuerdos de paz, presión a la OTAN, control del gasto exterior y resultados en frontera y seguridad, atribuidos al liderazgo de Donald Trump.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

25 de diciembre de 2025, 8:46 p. m.
Marco Rubio destaca avances en política exterior, OTAN y seguridad de EE. UU.
Marco Rubio destaca avances en política exterior, OTAN y seguridad de EE. UU. Foto: Getty Images

En su mensaje de Navidad, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció un balance político y estratégico del cierre de año, al asegurar que el país logró avances clave en política exterior, seguridad nacional y control del gasto, en un contexto internacional marcado por tensiones y conflictos.

El funcionario atribuyó estos resultados al liderazgo del presidente Donald Trump y cerró su mensaje con un tono optimista, al afirmar que “lo mejor está por venir”.

La misteriosa nueva foto de perfil de Marco Rubio que estalló las redes sociales y se volvió viral

Diplomacia y liderazgo global: presión a la OTAN y balance de política exterior

Según reportes de redes sociales y medios que difundieron el texto de Rubio, el mensaje repasó varios frentes de la política exterior y de seguridad que han ocupado la agenda estadounidense durante 2025.

Rubio resaltó, por ejemplo, lo que describió como acuerdos de paz “clave”, sin detallar en su intervención pública los nombres o mecanismos concretos de esos acuerdos.

Sus palabras se mantuvieron en línea con recientes pronunciamientos del Departamento de Estado, que han destacado los esfuerzos diplomáticos de Washington para impulsar canales de diálogo y negociación en focos de tensión de Europa del Este y Oriente Medio.

En materia de relaciones transatlánticas, el secretario de Estado enfatizó que la alianza con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue fortalecida por la administración estadounidense, apuntando a un mayor peso político y financiero de Estados Unidos en el bloque.

Aunque no presentó cifras oficiales en su mensaje navideño, analistas recuerdan que el debate sobre las contribuciones de los aliados a la defensa común ha sido un punto clave en las cumbres de la OTAN y en las tensiones de política exterior entre Washington y sus socios europeos.

Rubio también subrayó un enfoque centrado en “control del gasto exterior”, un concepto que remite a la política de recortes y reorganización del presupuesto del Departamento de Estado promovida por la actual administración.

Esto ha incluido reducciones en partidas de asistencia internacional tradicionales y reorientación de recursos hacia prioridades consideradas estratégicas por la Casa Blanca.

Seguridad, frontera y gasto exterior: el balance interno del Gobierno

En seguridad interior, el titular de la diplomacia estadounidense destacó “avances firmes en frontera y seguridad”.

Esto con referencia a lo que la administración describe como el progreso en la gestión migratoria y el control de la frontera sur, uno de los temas más sensibles en la política interna estadounidense durante 2025.

Aunque no se brindaron estadísticas oficiales en el mensaje, la retórica coincide con discursos del Gobierno que sostienen una reducción en los cruces fronterizos irregulares y acciones más estrictas contra el tráfico de personas.

Marco Rubio califica como “muy productiva” la negociación de este domingo con Ucrania

Rubio cerró su mensaje con un saludo navideño y un optimismo explícito sobre el futuro de la política estadounidense, expresando que “lo mejor está por venir”, una frase que retoma y amplifica la narrativa de la administración sobre un año de “logros y desafíos superados”.

Con un mensaje de tono optimista y político, Rubio cerró el año reafirmando que, para Estados Unidos, "lo mejor está por venir".

La reunión coincidió con la firma de un acuerdo de paz negociado por la Casa Blanca, que busca poner fin al conflicto en el este de la República Democrática del Congo, por parte de funcionarios de ambos países africanos.

Noticias Destacadas